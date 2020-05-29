مباراة ليفربول المقبلة بعد عودة الدوري الإنجليزي الممتاز

رابطة الأندية الإنجليزية اليوم رسميا عودة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد أن توقفت لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد.





وتعود رسميا منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " يوم 17 يونيو المقبل بدون جمهور بعد موافقة الحكومة البريطانية وجميع الأندية والرابطة الإنجليزية.





ومن المقرر أن يواجه نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره نادي إيفرتون في الديربي ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".



