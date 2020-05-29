مانسشتر سيتي يفتتح عودة البريميرليج بمواجهة أرسنال

ذكرت شبكة بي بي سي العالمية ان أول مباريات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " ستكون يوم 17 يونيو المقبل بمواجهة قوية من العيار الثقيل تجمع بين نادي مانشستر سيتي أمام نظيره نادي آرسنال ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر البطولة الإنجليزية.





وكانت رابطة الأندية الانجليزية لكرة القدم قد أعلنت رسميا عودة النشاط الكروي للبلاد يوم 17 يونيو بعد أن توقف لمدة 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد.





ولعبت أندية الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " 29 جولة هذا الموسم من عمر البطولة قبل أن تتوقف في شهر مارس بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في إنجلترا والعالم.



