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مانسشتر سيتي يفتتح عودة البريميرليج بمواجهة أرسنال

الجمعة 29/مايو/2020 - 07:45 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
ذكرت شبكة بي بي سي العالمية ان أول مباريات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " ستكون يوم 17 يونيو المقبل بمواجهة قوية من العيار الثقيل تجمع بين نادي مانشستر سيتي أمام نظيره نادي آرسنال ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر البطولة الإنجليزية.

وكانت رابطة الأندية الانجليزية لكرة القدم قد أعلنت رسميا عودة النشاط الكروي للبلاد يوم 17 يونيو بعد أن توقف لمدة 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد.

ولعبت أندية الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " 29 جولة هذا الموسم من عمر البطولة قبل أن تتوقف في شهر مارس بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في إنجلترا والعالم.

ويحتل نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بفارق 24 نقطة عن نظيره مانسشتر سيتي حامل لقب البطولة ويتبقي له 6 نقاط فقط على التتويج بالبطولة المحلية التي غابت عن خزائن النادي لمدة 30 عاما.

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