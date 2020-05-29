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أرقام أحمد أبو الفتوح .. المرشح للعودة للزمالك خلال الموسم المقبل

الجمعة 29/مايو/2020 - 07:41 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
دخل أحمد أبو الفتوح، ظهير أيسر نادي سموحة، والمعار من نادي الزمالك، دائرة المرشحين للعودة مجدداً للنادي الأبيض، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.


وكشفت مصادر مطلعة في نادي الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، استقر على عودة بعض المعارين مجدداً للقلعة البيضاء، من بينهم أحمد أبو الفتوح.

وانضم اللاعب لصفوف نادي سموحة في يناير من العام الماضي على سبيل الإعارة، والتي تنتهي بحلول الصيف المقبل.



وتألق اللاعب بشكل كبير مع سموحة خلال فترة الإعارة، كما ظهر بمستوى مميز مع منتخب مصر الأوليمبي تحت 23 عام، لا سيما خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً، والتي أقيمت في مصر خلال شهر نوفمبر الماضي، وتوج بها الفراعنة وتأهلوا لأوليمبيد طوكيو 2021.



أرقام أحمد أبو الفتوح مع سموحة



خاض اللاعب 15 مباراة خلال الموسم الحالي بمجموع دقائق 1350 دقيقة، بواقع 14 مباراة في بطولة الدوري، ومباراة وحيدة ضمن بطولة كأس مصر.



وخلال الموسم الجاري، مرر أبو الفتوح تمريرة حايمة وحيدة، دون تسجيل أي هدف حتى الآن.



وخلال إعارته مع سموحة، خاض صاحب الـ22 عاماً 22 مباراة مع الفريق، تمكن خلالها من تمرير 3 تمريرات حاسمة فقط.

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