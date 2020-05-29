إنتر ميلان يحدد شرط جديد للتخلي عن مارتينيز

صرح بييرو أوسيليو المدير الرياضي لإنتر ميلان الإيطالي أن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم الفريق لن يرحل إلا بطريقة واحدة.









وقال أوسيليو في تصريحاته لشبكة سكايسبورتس:"موقف لاوتارو مارتينيز الحالي هو أنه لا يوجد سوى طريقة واحدة لرحيله عن النادي وهو دفع الشرط الجزائي الذي يبلغ 111 مليون يورو".





وأضاف:"الشرط الجزائي معروف للجميع ولا يوجد أي شيء مخفي وهو شرط صعب لأنه يحتوي على مواعيد نهائية مُعينة وبعض المطالب الدقيقة للغاية".





وتابع:"أولا وقبل كل شيء تنتهي صلاحية الشرط الجزائي في أول يوليو لذا فهو لن يدوم طويلا ويمثل الطريقة الوحيدة الممكنة في الوقت الحالي لكي لا نرى لاوتارو مارتينيز في إنتر ميلان الموسم المقبل".





وأردف قائلاً:"نحن لا نناقش موقف مارتينيز مع أي شخص لأنه بكل بساطة رصيد مهم للنادي، دعونا لا ننسى أن هناك عامين في عقده وليست لدينا أي نية لبيع أفضل لاعبينا بل نخطط لتعزيز الفريق في السوق".





واستطرد قائلاًُ:"اتصلت بنا العديد من الأندية لمناقشة موقف مارتينيز من بينها برشلونة الذي يُعتبر الأكثر تصميما ولدينا علاقة ودية مع مسئوليه".



