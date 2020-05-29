مهرجان"شكولاتة سايحة جو كيك" لشاكوش وعمر كمال يكسر حاجز المليوني مشاهدة

حقق مهرجات "شكولاتة سايحة جو كيك" للمطربين الشعبيين حسن شاكوش وعمر كمال، مشاهدات مرتفعة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





الأغنية حققت أكثر من مليوني مشاهدة منذ طرحها في 27 مايو الجاري.





وأحتفل عمر كمال، بتصدر المهرجان تريند من خلال نشر صورة من قوائم التريند، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









وعلق عمر، على الصورة قائلًا:"ترند رقم 1 على مستوى مصر وترند ف كل الدول العربية".





يذكر أن آخر أعمال حسن شاكوش وعمر كمال، مهرجان "عود البطل" التي حققت نجاحًا كبيرًا على مستوى العالم، حيث حقق المهرجان تريند رقم واحد على مستوى العالم.