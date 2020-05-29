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توم هانكس يتبرع بالبلازما لمصابي فيروس "كورونا"

الجمعة 29/مايو/2020 - 04:57 ص
بوابة الفجر


أعلن نجم هوليوود الشهير توم هانكس عن تبرعه بالبلازما الخاصة به وذلك بعد تعافيه من فيروس كورونا.

ونشر "هانكس" عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "إنستجرام" صورة جديدة تظهر وعاءين طبيين يحتويان على سائل البلازما الخاص به يحملان تاريخ 27 مايو الجاري.

وعلق عليها قائلًا: "الوعاءان اللذان تبرعت بهما هما الثاني والثالث".

يشار إلى أن توم هانكس أعلن في 12 مارس الماضي عبر "إنستجرام" إصابته ووزوجته الممثلة ريتا ويلسون بفيروس كورونا أثناء سفرهما إلى أستراليا.


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