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شاهد.. حريق هائل بمخزن أخشاب في عزبة النخل

الجمعة 29/مايو/2020 - 04:40 ص
جانب من الحريق
جانب من الحريق
الفجر
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد اندلاع حريق هائل بمخزن أخشاب في منطقة عزبة النخل.

وتلقى مدير أمن القاهرة إخطارا يفيد بنشوب حريق هائل في أحد مخازن الأخشاب، ومنزل بمنطقة عزبة النخل.

وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء، ويكثف رجال الدفاع المدني من جهودهم لمحاولة إخماد النيران، وتم إخلاء المنطقة المجاورة للحريق وفرض كردون أمني.

وكشف شهود عيان، أن الحريق الذي أثار الذعر في نفوس أهالي المنطقة أن الحريق اشتعل في البداية بالمخزن، ثم امتدت النيران للمنزل المجاور.

أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص باختناقات -حتى الآن- وحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

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