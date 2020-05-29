حشرة الزيز.. تعرف على التفاصيل الكاملة للغزو القادم من الصين

حذرت بعض الصحف والمواقع العالمية من غزو قادم من الصين، من خلال حشرة "الزيز"، الصينية، بعد مكوثها في باطن الأرض نحو 17 سنة، لافتة إلى أنها تشكل تهديدا لعدد من الدول، وعلى رأسها أمريكا، ومن المتوقع أن يحدث هذا خلال بضعة شهور، أي قبل نهاية العام الحالي 2020.





وتوقعت تقارير صحفية، أن يغزو العالم حوالي مليون ونصف المليون حشرة، والتي يُطلق عليها السكادا لكل فدان على عدة مناطق بالولايات المتحدة ومن أهمها ولاية فيرجينيا، ومناطق عدة من كارولينا الشمالية.

ومن المعتاد ظهور هذه الحشرة سنويًا ولكن أعدادها تكون أقل من ذلك، وستتجمع بأعداد ضخمة فوق المحاصيل الزراعية إلا أنها لا تسبب ضرر للمحاصيل الزراعية أو الأشخاص حيث أن ضررها يقتصر فقط على الإزعاج الكبير، وبيئتها الأساسية في باطن الأرض ولكنها تخرج من باطن الأرض للتزاوج وإتمام دورة حياتها وبعد إتمام التزاوج تضع حشرة الزيز البيض على الأغصان وعلى سطح النبات في المحاصيل الزراعية ومن المحتمل أنها قد تضر النبات أو تعمل على وقف نموه.

وتستعرض بوابة " الفجر " أبرز المعلومات عن حشرة الزيز فيما يلي:

1- عينان حشرة الزيز بارزتان ومتباعدتان وتمتلك 4 أجنحة رفيعة وقصيرة وأجنحة أمامية غشائية حيث تغطي الأجنحة الجزء الخلفي من جسمها، ووزنها ثقيل بالنسبة لحجمها.

2- تعتبر حشرة الزيز من فصيلة حشرات البق الصغيرة ويوجد منها 3000 نوع منها أنواع غير معروفة، ومنها نوع يعيش بين سنتين إلى 5 سنوات فقط.

3- تعتبر دورة حياتها السنوية والتي تجعلها تظهر في هيئة مجموعات كبيرة وضخمة هي الدورة التي تتراوح بين 13 عامًا و17 عاما، كما أن لها دورات حياة أخرى تتراوح من عام إلى 9 أعوام.

4- حشرة الزيز حشرة قديمة حيث ظهرت على حفرية قديمة تُعرف باسم سكادومورفا وكان موطنها الأشجار المرتفعة وغذائها على الأنسجة الخشبية وتكون نشطة بالقرب من الأنهار.

5- تعتبر طبق شهي للصينيين ومن الأكلات المفضلة لديهم ويقوم الصينيون بطهيها بطرق متنوعة وتستخدمها الصين للتنبؤ بالطقس، كما أنها طعام شهي في الدول المختلفة وعلى وجه الخصوص الدول الآسيوية.

6- تستخدم عددًا من الدول حشرة الزيز في الطب الشعبي.

7- بحسب التقاليد الصينية تشير حشرة الزيز إلى رمز الولادة الجديدة والخلود وتم ذكر اسمها في الرواية الكلاسيكية الصينية " رحلة إلى الغرب" في القرن السادس عشر وكانت تستخدم في الرواية لخداع الأعداء ويسمى بطل الرواية كاهن تانج بـ"الزيز الذهبي".

8- يتراوح طول حشرة الزيز من 2 سم إلى 5 سم.

9- لا تؤذي الإنسان ولا تسبب أمراض.

10- تتواجد حشرة الزيز في كل دول العالم وعلى وجه الخصوص في الأماكن الجافة مثل الصحراء.