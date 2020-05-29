طبيبة تحدد عرض مؤكد للإصابة بكورونا: 90% من الحالات لا تحتاج مستشفيات (فيديو)

قالت الدكتورة مارينا ماجد، صيدلانية متطوعة لعلاج فيروس كورونا: إن أن أغلب حالات فيروس كورونا تحتاج إلى عزل منزلي، لافتًا إلى أن 90% من الحالات لا تحتاج إلى المستشفيات، معلقة: "بلاش تنزلوا المستشفيات علشان تسيبوا مكان للمرضى وعلشان متعدوش الأطباء طالما الأعراض بسيطة"، منوهة بأن حاسة التذوق هي العرض المؤكد لفيروس كورونا.





وكشفت عن دواء يستخدم في بروتوكول علاج فيروس كورونا في المنازل، قائلة: إن مريض كورونا يتناول مضاد حيوي زيتروماكس قرص كل 24 ساعة، ولكن في حالة التأكد من إصابته بكورونا.





ولفتت "ماجد"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "من الجاني"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إلى أنها كانت مريضة بفيروس كورونا وتم شفائها بعد العزل، وبعدها قررت هي وزملائها أن يساعدوا مرضى فيروس كورونا نفسيًا وعلاجيًا.



