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طبيبة تحدد عرض مؤكد للإصابة بكورونا: 90% من الحالات لا تحتاج مستشفيات (فيديو)
الجمعة 29/مايو/2020 - 08:24 ص
أمنية فوزي
قالت الدكتورة مارينا ماجد، صيدلانية متطوعة لعلاج فيروس كورونا: إن أن أغلب حالات فيروس كورونا تحتاج إلى عزل منزلي، لافتًا إلى أن 90% من الحالات لا تحتاج إلى المستشفيات، معلقة: "بلاش تنزلوا المستشفيات علشان تسيبوا مكان للمرضى وعلشان متعدوش الأطباء طالما الأعراض بسيطة"، منوهة بأن حاسة التذوق هي العرض المؤكد لفيروس كورونا.
وكشفت عن دواء يستخدم في بروتوكول علاج فيروس كورونا في المنازل، قائلة: إن مريض كورونا يتناول مضاد حيوي زيتروماكس قرص كل 24 ساعة، ولكن في حالة التأكد من إصابته بكورونا.
ولفتت "ماجد"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "من الجاني"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إلى أنها كانت مريضة بفيروس كورونا وتم شفائها بعد العزل، وبعدها قررت هي وزملائها أن يساعدوا مرضى فيروس كورونا نفسيًا وعلاجيًا.
1127 إصابة بفيروس كورونا.. و29 حالة وفاة
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الخميس، خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5359 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6019 حالة، من ضمنهم الـ 5359 متعافيًا.
تسجيل 1127 إصابة و29 حالة وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 1127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 20793 حالة من ضمنهم 5359 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و845 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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