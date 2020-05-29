مدير "حميات" سوهاج: 3 مصابين بكورونا عولجوا بهذه الوصفة (فيديو)

قال الدكتور عمرو الرشيدي، مدير مستشفى حميات سوهاج: إن 3 مصابين بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء بعد تناولهم وصفة مكونة من حبة البركة وعسل النحل، بجانب تطبيق عليهم البرتوكول العلاجي الخاص بوزارة الصحة.

من ناحيته، رد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، عليه قائلًا: "برتوكول وزارة الصحة لعلاج فيروس كورونا يشمل إعطاء المرضى عسل نحل، وهذا ضمن التغذية لرفع المناعة، وهذا أمر مهم جدًا، ولكنه ليس علاجًا".





ولفت إلى أن رفع المناعة يكون من خلال تناول البروتين الحيواني، والسلطات الخضراء، وفيتامين د، والبعد عن الدهون والوجبات السريعة، والإقلاع عن التدخين، مشددًا على ضرورة الحرص على التوازن النفسي، لأن القلق والتوتر يضعف الجهاز المناعي.



