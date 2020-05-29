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مدير "حميات" سوهاج: 3 مصابين بكورونا عولجوا بهذه الوصفة (فيديو)

الجمعة 29/مايو/2020 - 08:28 ص
وصفة
وصفة
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور عمرو الرشيدي، مدير مستشفى حميات سوهاج: إن 3 مصابين بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء بعد تناولهم وصفة مكونة من حبة البركة وعسل النحل، بجانب تطبيق عليهم البرتوكول العلاجي الخاص بوزارة الصحة.
من ناحيته، رد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، عليه قائلًا: "برتوكول وزارة الصحة لعلاج فيروس كورونا يشمل إعطاء المرضى عسل نحل، وهذا ضمن التغذية لرفع المناعة، وهذا أمر مهم جدًا، ولكنه ليس علاجًا".

ولفت إلى أن رفع المناعة يكون من خلال تناول البروتين الحيواني، والسلطات الخضراء، وفيتامين د، والبعد عن الدهون والوجبات السريعة، والإقلاع عن التدخين، مشددًا على ضرورة الحرص على التوازن النفسي، لأن القلق والتوتر يضعف الجهاز المناعي.

1127 إصابة بفيروس كورونا.. و29 حالة وفاة

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الخميس، خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5359 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6019 حالة، من ضمنهم الـ 5359 متعافيًا.

تسجيل 1127 إصابة و29 حالة وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 1127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 20793 حالة من ضمنهم 5359 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و845 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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