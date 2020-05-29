أطباء في رسالة للمصريين: إحنا خط الدفاع الأول ومش هنسيبكم (فيديو)

نشرت فضائية "ten"، تقريرًا إخباريًا، يؤكد فيه الكثير من الأطباء من مختلف، بأنهم ضد دعوات الاستقالة، مؤكدين أن من يقف وراء مثل هذه الدعوات هدفه في المقام الأول التخريب.

وقال أحد الأطباء، خلال التقرير: إن مهنة الطب سامية ولا يجوز أن نعطي ظهرنا للمواطنين في مثل هذه الأزمة، وقال طبيب آخر: "إحنا بنخدم أهالينا وقريبنا، ولا يمكن أن نستجيب لمثل هذه الدعوات المغرضة".





وأشار آخر، إلى أنه يرفض أي دعوة للاستقالة، معقبًا: "إحنا فداء الشعب المصري، إحنا خط الدفاع الأول، ومش هنسيب أهلنا أو ناسنا".



