Advertisements

رئيس قسم الصدر بالأزهر: فيروس كورونا ليس خطيرا ولا داع للتهويل (فيديو)

الجمعة 29/مايو/2020 - 08:31 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور محمد صدقي، رئيس قسم الصدر بجامعة الأزهر، إن فيروس كورونا ليس خطيرًا ولا داع للتهويل، خاصة أن معظم مصابي فيروس كورونا يتماثلوا للشفاء بعد تلقي العلاج اللازم، مشيرًا إلى أن معظم حالات الوفاة ليست بسبب كورونا، ولكن في الأغلب بسبب الإصابة بمرض آخر مثل الفشل الكلوي أو أزمات قلبية.
وتابع "صدقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الماع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن حديثه بأن الوضع ليس خطير لا يستدعي التهوين في اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، معقبًا: "مش كل واحد بيعطس وعنده كحة يفتكر عنده كورونا".

ولفت إلى أن من يعاني من أعرض الانفلونزا، عليه أن يذهب إلى أقرب طبيب أمراض صدرية للاطمئنان على حالته الصحية، متابعًا: "بلاش القلق النفسي لأنه يقلل من المناعة".



1127 إصابة بفيروس كورونا.. و29 حالة وفاة

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5359 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6019 حالة، من ضمنهم الـ 5359 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 20793 حالة من ضمنهم 5359 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و845 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشفي الصدر بالأزهر كورونا الصحة كورونا فيروس كورونا خطورة كورونا بيان الصحة إصابة بفيروس كورونا

أخبار تهمك

"عايشة وزي الفل".. "الفجر" تكشف تفاصيل واقعة المصابة بكورونا على أبواب مستشفى منشية البكري (مستند)

منذ حوالي 11 ساعة

تبدأ الأحد المقبل.. تعرف على الدول التي أعلنت فتح مجالها الجوي

منذ أقل من ساعتين

عاجل| القطاعات المستثناه من قرار الحظر.. والموعد الجديد للتطبيق

منذ حوالي 17 ساعة

أستاذ وبائيات يكشف موعد الوصول إلى صفر إصابات بكورونا

منذ يوم

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن رسميًا إصابة مديره الفني بفيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

أستاذ صحة عامة يفجر مفاجأة عن ذروة إصابات كورونا بمصر (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. 1297 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

منذ حوالي 6 ساعات

برلماني يقترح تحويل بعض المدارس إلى مستشفيات عزل لـ استيعاب إصابات "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

وفاة معلم بفيروس كورونا في عين شمس.. ووالدته تموت حزنا عليه

منذ حوالي 17 ساعة

بعد إغلاقة التعليقات.. عمرو أديب يرد على منتقدي طلبه المفاجئ عقب تزايد عدد الإصابات اليومي بـ"كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل من هالة زايد بشأن تطبيق "صحة مصر"

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. تطورات جديدة في حالة رجاء الجداوي الصحية

منذ حوالي 13 ساعة

ترامب يوقع الأمر التنفيذي الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. رئيس "فيسبوك" يوجه رسالة مهمة لترامب

منذ يوم

طلب مفاجئ من عمرو أديب بعد الزيادة الجنونية لحالات الكورونا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. تصريحات نارية جديدة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

جمال شعبان: فيروس كورونا رسالة سماوية (فيديو)

جمال شعبان يوجه نصائح للسيدات للوقاية من أمراض القلب (فيديو)

هل الطفح الجلدي من أعراض كورونا؟ هاني الناظر يجيب (فيديو)

"سنواجه تداعيات خطيرة".. تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن كورونا (فيديو)

الصحة: 320 مستشفى تواجه كورونا الأسبوع الراهن (فيديو)

"الصحة" تكشف عن تكلفة تحاليل فيروس كورونا (فيديو)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:01 م

طلب مفاجئ من عمرو أديب بعد الزيادة الجنونية لحالات الكورونا

"عايشة وزي الفل".. "الفجر" تكشف تفاصيل واقعة المصابة بكورونا على أبواب مستشفى منشية البكري (مستند)

10:22 م

عاجل من هالة زايد بشأن تطبيق "صحة مصر"

11:17 م

تبدأ الأحد المقبل.. تعرف على الدول التي أعلنت فتح مجالها الجوي

07:38 ص

عاجل.. تصريحات نارية جديدة من تركي آل الشيخ

02:20 ص

مقالات وكتاب

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

محمد رمضان برنس رمضان

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

المتحدة وحدتنا

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

وزارة الصحة إما التطوير أو التطوير