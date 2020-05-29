رئيس قسم الصدر بالأزهر: فيروس كورونا ليس خطيرا ولا داع للتهويل (فيديو)



وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5359 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6019 حالة، من ضمنهم الـ 5359 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.



وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 20793 حالة من ضمنهم 5359 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و845 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.





قال الدكتور محمد صدقي، رئيس قسم الصدر بجامعة الأزهر، إن فيروس كورونا ليس خطيرًا ولا داع للتهويل، خاصة أن معظم مصابي فيروس كورونا يتماثلوا للشفاء بعد تلقي العلاج اللازم، مشيرًا إلى أن معظم حالات الوفاة ليست بسبب كورونا، ولكن في الأغلب بسبب الإصابة بمرض آخر مثل الفشل الكلوي أو أزمات قلبية.وتابع "صدقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الماع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن حديثه بأن الوضع ليس خطير لا يستدعي التهوين في اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، معقبًا: "مش كل واحد بيعطس وعنده كحة يفتكر عنده كورونا".ولفت إلى أن من يعاني من أعرض الانفلونزا، عليه أن يذهب إلى أقرب طبيب أمراض صدرية للاطمئنان على حالته الصحية، متابعًا: "بلاش القلق النفسي لأنه يقلل من المناعة".1127 إصابة بفيروس كورونا.. و29 حالة وفاة