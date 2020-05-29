"طبيب" يكشف عن علاج فيروس كورونا بالمنزل

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس: إن إصابات فيروس كورونا متدرجة، ومن الممكن ألا يظهر أي علامات بالمرة على بعض الحالات، أو تظهر علامات بسيطة، أو علامات شديدة.





وأوضح "عقبة"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "من الجاني"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه إذا كانت الحالة بدون أعراض أو أعراض بسيطة ولا تعاني من أمراض مزمنة فيمكن علاجها في المنزل.





وأضاف أن العلاجات الداعمة تكون على حسب الأعراض؛ إذا كان المريض يعاني من ارتفاع درجات الحرارة فيتناول أدوية خافضة للحرارة مثل "باراستيمول"، وإذا كان هناك حالات تعاني من نقص الفيتامينات فيجب أن تدعم الفيتامين عن طريق الأدوية، وإذا كانت هناك كحة فعليه أن يتناول أدوية لها.





ونوه بأن كبير السن أو من يعاني من أمراض السكر أو القلب أو الضغط أو نقص المناعة فيجب أن يتلقى علاجه في المستشفيات، مشيرًا أن هناك حالات كثيرة من الأنفلونزا تتشابه مع فيروس كورونا، ليس هناك تفرقة بين البرد والأنفلونزا والكورونا خاصة في حالة الأعراض البسيطة، ولذلك يجب على من يشعر بأي أعراض بسيطة أن يعزل نفسه.





ولفت رئيس قسم المناعة، إلى أن كافة دول العالم أصبحت تطبق العزل المنزلي؛ لأنه من الممكن أن تتدهور الحالات البسيطة إذا دخلت إلى المستشفيات.





1127 إصابة بفيروس كورونا.. و29 حالة وفاة





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الخميس، خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5359 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6019 حالة، من ضمنهم الـ 5359 متعافيًا.





تسجيل 1127 إصابة و29 حالة وفاة





وأضاف أنه تم تسجيل 1127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.





وقال متحدث الصحة: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 20793 حالة من ضمنهم 5359 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و845 حالة وفاة.



