طبيب تحاليل يكشف طرق التعامل مع مريض كورونا (فيديو)

قال محمد حسني، طبيب تحاليل بمستشفى حجر قها إنه يعمل منذ 47 يوما دون الحصول على إجازات أو الذهاب إلى منزله، مشيرا إلى أن عدد الحالات المصابة بـ كورونا وتحتاج إلى أجهزة تنفس صناعي قليلة بمستشفى قها.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "الحدث اليوم"، مساء الخميس أن المواطن المصاب بفيروس كورونا يتم التعامل معه بإجراء بروتكول طبي محدد له، موضحًا أنه يتم إجراء فحص شامل عن حالته الصحية لمعرفة إذا كان يعاني من أمراض أخرى أم لا تؤثر على مناعته.





ونوه إلى أن عقب 5 أيام من دخوله المستشفى يتم علاجه من الفيروس، ناصحًا المصريين بإجراء فحوصات شاملة كل 6 أشهر للتأكد من حالتهم الصحية.





1127 إصابة بفيروس كورونا.. و29 حالة وفاة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5359 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6019 حالة، من ضمنهم الـ 5359 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.





وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 20793 حالة من ضمنهم 5359 حالة تم شفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و845 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.