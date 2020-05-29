Advertisements

أستاذ صحة عامة: "مقبلين على أخطر فترة في مصر" (فيديو)

الجمعة 29/مايو/2020 - 08:21 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي

قال الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة الزقازيق، إنه يجب على المواطنين أن يكثفوا من الإجراءت الاحترازية لفيروس كورونا خلال الفترة الحالية والمقبلة، موضحًا أن ذروة فيروس كورونا بدأت، وأن الأعداد ستزداد أكثر خلال الفترة المقبلة.

وعلق "المر"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "من الجاني"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، على مشاهد التزاحم والأفراح، قائلًا: "ده مش شعب مصر ولا ثقافة شعب مصر إللي بنراهن عليها".

وتابع: "نحن مقبلين على أخطر فترة في مصر، أول ألف إصابة جت في 50 يوما دلوقتي الألف بتيجي في يوم"، معلقًا: "النصف يوم حاسم في المرحلة التي نمر بها"، مؤكدًا على ضرورة تشديد الإجراءات الوقائية خلال هذه الفترة.



1127 إصابة بفيروس كورونا.. و29 حالة وفاة 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5359 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6019 حالة، من ضمنهم الـ 5359 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 20793 حالة من ضمنهم 5359 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و845 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا بيان الصحة بوابة الفجر الفجر الصحة اخطر مرحلة في تاريخ مصر إصابة بفيروس كورونا

أخبار تهمك

طلب مفاجئ من عمرو أديب بعد الزيادة الجنونية لحالات الكورونا

منذ حوالي 10 ساعة

بعد إغلاقة التعليقات.. عمرو أديب يرد على منتقدي طلبه المفاجئ عقب تزايد عدد الإصابات اليومي بـ"كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. 1297 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة في حالة رجاء الجداوي الصحية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| القطاعات المستثناه من قرار الحظر.. والموعد الجديد للتطبيق

منذ حوالي 17 ساعة

أستاذ وبائيات يكشف موعد الوصول إلى صفر إصابات بكورونا

منذ يوم

أستاذ صحة عامة يفجر مفاجأة عن ذروة إصابات كورونا بمصر (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رئيس "فيسبوك" يوجه رسالة مهمة لترامب

منذ يوم

وفاة معلم بفيروس كورونا في عين شمس.. ووالدته تموت حزنا عليه

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تصريحات نارية جديدة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 7 ساعات

ترامب يوقع الأمر التنفيذي الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 12 ساعة

برلماني يقترح تحويل بعض المدارس إلى مستشفيات عزل لـ استيعاب إصابات "كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

"عايشة وزي الفل".. "الفجر" تكشف تفاصيل واقعة المصابة بكورونا على أبواب مستشفى منشية البكري (مستند)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل من هالة زايد بشأن تطبيق "صحة مصر"

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن رسميًا إصابة مديره الفني بفيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

تبدأ الأحد المقبل.. تعرف على الدول التي أعلنت فتح مجالها الجوي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

أستاذ علم اجتماع: كورونا ليس وصمة عار.. "وبلاش تتكلوا على المناعة"

أستاذ مناعة يحذر من منحنى إصابات كورونا بعد رمضان

تهاني الجبالي: كورونا هو أخطر ما واجهه العالم في هذه المرحلة

وزير السياحة والآثار يكشف عقوبة مخالفة الشروط الصحية بالفنادق (فيديو)

نقيب الأطباء يتقدم بمقترح لتطبيق الحظر الكامل.. ويؤكد: "المسح لكل المواطنين مستحيل"

المسؤولة عن إيجاد مصل لكورونا: لم أر مثله في حياتي (فيديو)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:01 م

طلب مفاجئ من عمرو أديب بعد الزيادة الجنونية لحالات الكورونا

"عايشة وزي الفل".. "الفجر" تكشف تفاصيل واقعة المصابة بكورونا على أبواب مستشفى منشية البكري (مستند)

10:22 م

عاجل من هالة زايد بشأن تطبيق "صحة مصر"

11:17 م

تبدأ الأحد المقبل.. تعرف على الدول التي أعلنت فتح مجالها الجوي

07:38 ص

عاجل.. تصريحات نارية جديدة من تركي آل الشيخ

02:20 ص

مقالات وكتاب

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

محمد رمضان برنس رمضان

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

المتحدة وحدتنا

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

وزارة الصحة إما التطوير أو التطوير