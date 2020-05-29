أستاذ صحة عامة: "مقبلين على أخطر فترة في مصر" (فيديو)



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5359 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6019 حالة، من ضمنهم الـ 5359 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.



وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 20793 حالة من ضمنهم 5359 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و845 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

قال الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة الزقازيق، إنه يجب على المواطنين أن يكثفوا من الإجراءت الاحترازية لفيروس كورونا خلال الفترة الحالية والمقبلة، موضحًا أن ذروة فيروس كورونا بدأت، وأن الأعداد ستزداد أكثر خلال الفترة المقبلة.وعلق "المر"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "من الجاني"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، على مشاهد التزاحم والأفراح، قائلًا: "ده مش شعب مصر ولا ثقافة شعب مصر إللي بنراهن عليها".وتابع: "نحن مقبلين على أخطر فترة في مصر، أول ألف إصابة جت في 50 يوما دلوقتي الألف بتيجي في يوم"، معلقًا: "النصف يوم حاسم في المرحلة التي نمر بها"، مؤكدًا على ضرورة تشديد الإجراءات الوقائية خلال هذه الفترة.1127 إصابة بفيروس كورونا.. و29 حالة وفاة