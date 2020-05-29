10 مواعيد وضعتها الحكومة في خطة التعايش مع كورونا.. تعرف عليها

كشف مجلس الوزراء عن عودة الحياة لشكلها الطبيعي، والتعايش مع فيروس كورونا والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، ومن المقرر أن تبدأ الحكومة تدريجيا بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، اليوم الجمعة.

وتقدم "بوابة الفجر "، مواعيد الحظر الخاصة بالمواصلات والمحلات التجارية والمطاعم، ضمن خطة الحكومة لعودة الحياة، وهي كالتالي:





1- مواعيد حظر التجوال

حدد مجلس الوزراء، مواعيد حظر التجوال عقب إجازة عيد الفطر لتكون أسبوعين قادمين بداية من 8 مساء وحتى الساعة 6 من صباح اليوم التالي.





2- مواعيد عمل المحلات

قررت حكومة، أن تكون مواعيد عمل المحلات التجارية عقب إجازة العيد طول الفترة الصباحية، على أن تغلق في الخامسة مساء، ويستثنى من القرار محلات البقالة و"السوبر ماركت" والصيدليات والمخابز.





3- مواعيد المواصلات العامة

قرر مجلس الوزراء، أن تبدأ حركة المواصلات العامة والتي تشمل "القطارات، المترو، وسائل النقل الجماعي" من 6 صباحا وحتى 8 مساء.





4- عودة الأنشطة الرياضية

قرر مجلس الوزراء استئناف الأنشطة الرياضية والنوادي في العودة للعمل بداية من منتصف يونيو المقبل.





5- فتح المطاعم

قررت الحكومة إعادة فتح المطاعم و"الكافيهات" مع الالتزام بالإجراءات الوقائية بداية من منتصف يونيو المقبل.





6- مواعيد عمل البنوك

حدد البنك المركزي، مواعيد عمل البنوك الساعة 9 صباحا، وتستمر حتى الساعة 3 عصرا، منعا تزاحم العملاء بأفرع البنوك.





7- مواعيد عمل منافذ خدمات الاتصالات

أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرارات، بمواعيد عمل منافذ بيع خدمات الاتصالات من الساعة 9:30 صباحًا وحتى 2:30 مساء.





8- مواعيد محكمة استئناف القاهرة

قرر المستشار بدري عبدالفتاح بدري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عودة العمل بجميع دوائر محكمة الاستئناف، بصفة تدريجية بداية من يوم الاثنين 1 يونيو القادم.





9- مواعيد "المولات"

قررت الحكومة إعادة فتح المولات بعد أسبوع إجازة عيد الفطر على مدار أيام الأسبوع مثل شهر رمضان، تغلق المولات في الساعة 5 مساء.





10- قيمة غرامة عدم ارتداء الكمامة في الأماكن العامة