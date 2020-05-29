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10 مواعيد وضعتها الحكومة في خطة التعايش مع كورونا.. تعرف عليها
الجمعة 29/مايو/2020 - 07:01 ص
سمر حسن
كشف مجلس الوزراء عن عودة الحياة لشكلها الطبيعي، والتعايش مع فيروس كورونا والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، ومن المقرر أن تبدأ الحكومة تدريجيا بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، اليوم الجمعة.
وتقدم "بوابة الفجر"، مواعيد الحظر الخاصة بالمواصلات والمحلات التجارية والمطاعم، ضمن خطة الحكومة لعودة الحياة، وهي كالتالي:
1- مواعيد حظر التجوال
حدد مجلس الوزراء، مواعيد حظر التجوال عقب إجازة عيد الفطر لتكون أسبوعين قادمين بداية من 8 مساء وحتى الساعة 6 من صباح اليوم التالي.
2- مواعيد عمل المحلات
قررت حكومة، أن تكون مواعيد عمل المحلات التجارية عقب إجازة العيد طول الفترة الصباحية، على أن تغلق في الخامسة مساء، ويستثنى من القرار محلات البقالة و"السوبر ماركت" والصيدليات والمخابز.
3- مواعيد المواصلات العامة
قرر مجلس الوزراء، أن تبدأ حركة المواصلات العامة والتي تشمل "القطارات، المترو، وسائل النقل الجماعي" من 6 صباحا وحتى 8 مساء.
4- عودة الأنشطة الرياضية
قرر مجلس الوزراء استئناف الأنشطة الرياضية والنوادي في العودة للعمل بداية من منتصف يونيو المقبل.
5- فتح المطاعم
قررت الحكومة إعادة فتح المطاعم و"الكافيهات" مع الالتزام بالإجراءات الوقائية بداية من منتصف يونيو المقبل.
6- مواعيد عمل البنوك
حدد البنك المركزي، مواعيد عمل البنوك الساعة 9 صباحا، وتستمر حتى الساعة 3 عصرا، منعا تزاحم العملاء بأفرع البنوك.
7- مواعيد عمل منافذ خدمات الاتصالات
أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرارات، بمواعيد عمل منافذ بيع خدمات الاتصالات من الساعة 9:30 صباحًا وحتى 2:30 مساء.
8- مواعيد محكمة استئناف القاهرة
قرر المستشار بدري عبدالفتاح بدري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عودة العمل بجميع دوائر محكمة الاستئناف، بصفة تدريجية بداية من يوم الاثنين 1 يونيو القادم.
9- مواعيد "المولات"
قررت الحكومة إعادة فتح المولات بعد أسبوع إجازة عيد الفطر على مدار أيام الأسبوع مثل شهر رمضان، تغلق المولات في الساعة 5 مساء.
10- قيمة غرامة عدم ارتداء الكمامة في الأماكن العامة
قرر مجلس الوزراء قيمة الغرامة عدم ارتداء المواطنين للكمامة في الأماكن العامة ومواصلات النقل الجماعي بقيمة 4 آلاف جنيه.
1127 إصابة بفيروس كورونا.. و29 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5359 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6019 حالة، من ضمنهم الـ 5359 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 20793 حالة من ضمنهم 5359 حالة تم شفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و845 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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