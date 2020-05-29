تبدأ الأحد المقبل.. تعرف على الدول التي أعلنت فتح مجالها الجوي

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الجمعة 29/مايو/2020 - 07:38 ص
أرشيفية
أرشيفية
سمر حسن
بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم 5 ملايين و824 ألف، ووصل عدد المتعافين مليونين و523 ألف شخص، بينما بلغ عدد الوفيات 358 ألفا، واتخذت عشرات الدول إجراءات التعايش مع فيروس كورونا من خلال فتح المطارات مع بداية الأحد القادم 1 يونية لتخفيف من خسائر المالية التي يواجهها قطاع الطيران. 
 
الإمارات  
كشفت الخطوط الجوية الإماراتية، عن عودة رحلاتها المنتظمة إلى 16 وجهة في 12 دولة عربية منها مصر، بداية من 1 يوليو القادم، من المقرر أن تسير طيران الإمارات 21 رحلة أسبوعية إلى القاهرة، بداية من 1 يوليو المقبل على متن "بوينج 777 آر 300"، و"إيرباص أيه 380". 
 
أوضحت صحيفة البيان الإمارتية، أن الرحلات تسير بصورة منتظمة منها مصر، السعودية، الكويت، سلطنة عُمان، البحرين، العراق، تونس، المغرب، الجزائر، لبنان، الأردن، والسودان. 
 
السعودية 
أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي، عودة الرحلات الجوية الداخلية في المملكة السعودية، من الأحد القادم، كشفت الهيئة عن عودة الرحلات الجوية الداخلية يبدأ الأحد 31 مايو عبر الناقلات الجوية الوطنية. 
 
كشفت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الموافقة جاءت بناء على ما كشفته الجهات الصحية في المملكة العربية السعودية عن عودة بعض الأنشطة الحيوية، طبقا الضوابط والإجراءات الصحية في مواجهة فيروس كورونا. 
 
روسيا 
كشفت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي عن استعدادات شركات الطيران والمطارات الروسية لعودة الرحلات الجوية، حيث قررت شركة "آيروفلوت" الروسية للطيران استئناف حركة النقل الجوي في يونيو. 
 
أوضحت شركة "فلاي دبي"، أن رحلاتها متاحة للحجز أمام المتعاملين في الاتجاهين إلى مختلف وجهاتها من يوم الجمعة 5 يونيو القادم، كشفت شركة إير فرانس الفرنسية للطيران عن زيادة عدد رحلاتها في نهاية يونيو القادم ضمن التخفيف على إغلاق الحدود الجوية. 
 
أضافت شركة فرانس للطيران، أن هذه الخطوة مرتبطة برفع قيود السفر، موضحة أنه من المقرر رفع الرحلات بشكل تدريجي للرحلات إلى فرنسا والمناطق الفرنسية في أعالي البحار وداخل أوروبا. 
 
اليونان 
قررت تركيا عودة الرحلات الجوية إلى عدد من الدول خلال الشهر المقبل، وصرح محمد نوري أرسوى وزير السياحة التركي، أن هناك عودة للرحلات الجوية إلى عدد من الدول في شهر يونيو، وأن السياحة الخارجية في بعض الدول تبدأ بعد منتصف يونيو. 
 
كما كشف كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليوناني، أن الموسم السياحي يبدأ في 15 يونيو حيث تسمح السلطات للرحلات الجوية القادمة بالهبوط في مطار أثينا الدولي، كما أن عودة الرحلات الجوية بالكامل في مطلع يوليو. 
 
إيطاليا 
كشفت إيطاليا في 20 مايو الماضي، عن عودة المطارات إلى العمل في 3 يونيو، وقالت باولا دي ميكلي وزيرة النقل الإيطالية، إنه يمكن إعادة فتح جميع المطارات لحركة النقل الداخلية والدولية من 3 يونيو. 
 
وأوضحت شركة الخطوط الجوية الإيطالية "أليتاليا"، إنها سترفع عدد رحلاتها بنسبة 36 % في يونيو القادم بالمقارنة مع شهر مايو الحالي، وأعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" عن توقف الرحلات الجوية في العالم بنسبة 80% بسبب فيروس كورونا المستجد. 
 
خسائر ضخمة 
كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، أن خسائر قطاع الطيران تصل 314 مليار دولار بسبب فيروس كورونا، موضحة أن صناعة الطيران تعاني بسبب تداعيات أزمة كورونا. 
 
أضاف الاتحاد الدولي للنقل الجوي، أن شركات الطيران حصلت علي مساعدات مالية أكثر من 120 مليار دولار من الحكومات، ساعدت هذه المساعدات عددا كبيرا من الشركات تجنب إعلان الإفلاس. 
 
ترى الإياتا أن عبء الديون على شركات الطيران يجعل من الصعب تخطي أزمة كورونا كما أن الضغوط على شركات الطيران، تجعل الاتحاد يناشد الحكومات لتقديم الدعم المالي لهذه الشركات. 

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