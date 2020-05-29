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من السياسة إلى الرياضة.. تعرف على أبرز المشاهير المصابين بكورونا

الجمعة 29/مايو/2020 - 07:17 ص
أرشيفية
أرشيفية
زينب وهبه
منذ بداية مواجهة العالم لأزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، أصيب عدد كبير من المشاهير في كل المجالات الفن والرياضة والسياسة ومنهم من تعافى، ومنهم من توفى متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا. 
 
وترصد بوابة "الفجر" أبرز المشاهير المصابين بفيروس كورونا حول العالم فيما يلي: 
 
- وفاة المطرب الكويتي ناصر سلمان الفرج بكورونا: 
توفى بالأمس الأربعاء المنشد والمطرب الكويتي ناصر سلمان الفرج، متأثرا بإصابته بـ"كوفيد 19"، وهو مؤسس فرقة القصر الأحمر للفنون الشعبية، وكان يعمل لعدة سنوات في وزارة الإعلام الكويتية، وتركها منذ سنوات لأنه كان يعاني من المرض، واقتصر ظهوره على شاشة التليفزيون والإنشاد مع فرقة القصر الأحمر للفنون الشعبية، وقد تم دفن جثمان ناصر سلمان الفرج بمقبرة الجهراء صباح أمس الخميس، بحسب ما كتب شقيقه مد الله سلمان الفرج، نائب رئيس فرقة القصر الأحمر للفنون الشعبية في الكويت على حسابه الرسمي قائلا:" الحمد لله على كل حال توفى أخوي ناصر الفرج إثر إصابته بفيروس كورونا والدفن غدا في مقبرة الجهراء التاسعة صباحًا إنا لله وإنا إليه راجعون ". 
 
- والد مدرب أستون فيلا بفيروس كورونا:  
بعد أسابيع من إصابة، رون سميث بـ"كوفيد 19"، وهو والد المدير الفني لفريق أستون فيلا، وبعد دخوله المستشفى توفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، أول أمس الأربعاء بالرغم من أنه كان يلزم بيته على مدار السنوات الأخيرة، حيث أنه كان يعاني من المرض، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لفريق أستون فيلا. 
 
- تأكيد 4 إصابات في 3 أندية.. بعد المسحة الثالثة في البريميرليج: 
أكدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، أول أمس الأربعاء ظهور 4 إصابات جديدة بـ"كوفيد 19"، في 3 فرق من أندية البطولة بعد خضوعهم للمرة الثالثة لإجراء الفحوصات الخاصة عن الكشف عن كورونا، في إطار الإجراءات التحضيرية قبل استئناف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وأجريت الفحوصات على ألف وثمانية لاعبين وموظفين من أندية الدوري الإنجليزي في المرة الثالثة. 
 
- تعافي ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين من كورونا: 
بعد أن أعلن المتحدث باسم الكرملين إصابته بفيروس كورونا في 12 مايو الجاري، خضع للعلاج ودخل المستشفى، وأعلنت الحكومة الروسية يوم الاثنين الماضي أن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قد غادر المستشفى وعاد لمنزله بعد أن تم علاجه من "كوفيد 19". 
 
- إصابة وزيرة الشباب والرياضة بالسودان بكورونا: 
أعلنت ولاء البوشي وزيرة الشباب والرياضة في الحكومة الانتقالية السودانية، يوم الأحد الماضي إصابتها بكوفيد 19 وكتبت على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك قائلة: "سألتزم بالإجراءات الصحية اللازمة، كما قمت بإبلاغ من قابلني الفترة الفائتة للالتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يوما". 
من السياسة إلى الرياضة.. تعرف على أبرز المشاهير المصابين بكورونا
من السياسة إلى الرياضة.. تعرف على أبرز المشاهير المصابين بكورونا
من السياسة إلى الرياضة.. تعرف على أبرز المشاهير المصابين بكورونا
من السياسة إلى الرياضة.. تعرف على أبرز المشاهير المصابين بكورونا
من السياسة إلى الرياضة.. تعرف على أبرز المشاهير المصابين بكورونا
من السياسة إلى الرياضة.. تعرف على أبرز المشاهير المصابين بكورونا
من السياسة إلى الرياضة.. تعرف على أبرز المشاهير المصابين بكورونا
من السياسة إلى الرياضة.. تعرف على أبرز المشاهير المصابين بكورونا
من السياسة إلى الرياضة.. تعرف على أبرز المشاهير المصابين بكورونا
من السياسة إلى الرياضة.. تعرف على أبرز المشاهير المصابين بكورونا

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