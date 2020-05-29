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3 مسئولين تعافوا من كورونا في مصر.. تعرف عليهم

الجمعة 29/مايو/2020 - 06:09 ص
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
يزداد عدد الإصابات بفيروس كورونا يوما بعد يوما في مصر، وفي الفترة الأخيرة أصيب عدد من المسئولين ثم أعلنوا تعافيهم من الفيروس نتيجة اتباع بروتوكولات وزارة الصحة والسكان. 
 
تعافي محافظ الدقهلية
ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن مختار، المحافظ الدقهلية، أن نتيجة المسحة الثانية التي أجريت له يوم الثلاثاء، هو وزوجته أثبتت تحول نتيجتهما من إيجابية إلى سلبية، إذا تعافيا من الفيروس ولكنهم يمرون الآن بفترة نقاهة تمتد إلى 14 يوما وفقًا لتعليمات وزارة الصحة والسكان. 
 
ووجه مختار، المصابين بضرورة الالتزام التام ببروتوكول وزارة الصحة، وكافة الإرشادات الصحية المتبعة بشأن فيروس كورونا، لكي يتماثلوا للشفاء. 
 
وكشف المحافظ، عن عودته للممارسة عملة الميداني يوم الأحد المقبل بعد تطبيق إجراءات وبروتوكولات وزارة الصحة، حيث تنتهي فترة النقاهة المقررة من الوزارة يوم السبت المقبل. 
 
وكان محافظ الدقهلية، قد أصيب بفيروس كورونا يوم 19 مايو الحالي، بعد استلام نتيجة التحاليل الإيجابية، وعلى إثر ذلك تم منح إجازة للعاملين بديوان المحافظة لمدة 14 يوما لحين تأكد من سلامتهم. 
 
ولم تكن حالة محافظ الدقهلية، الأخيرة بين المسئولين، فقد تماثلت عضو مجلس النواب الدكتورة شرين فراج الشفاء من إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) وغادرت المستشفى وعادت إلى منزلها يوم الجمعة الماضي. 
 
تعافي شيرين فراج
وأوضح الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي، في تصريح صحفي له، أن عضو مجلس النواب شرين فراج تعافت وعادت إلى منزلها، بعد تماثل شفائها من كوفيد 19. 
 
وتعتبر النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، أول حالة أصابه بفيروس كورونا داخل مجلس النواب، والتي تم اكتشافها في الموافق 12 مايو الحالي، بعد ثبوت إيجابية تحليلها، وقد تم نقل النائبة إلى الحجر الصحي في قصر العيني الفرنساوي على الفور. 
 
 نائب رئيس جامعة الأزهر
وكشف الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، والمشرف على المستشفيات الجامعية، عن تماثل الدكتورة نيرة مفتاح، عميدة طب البنات بجامعة الأزهر للشفاء بعد إصابتها بفيروس كورونا في الموافق 12 مايو الحالي.

1127 إصابة بفيروس كورونا.. و29 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5359 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6019 حالة، من ضمنهم الـ 5359 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 20793 حالة من ضمنهم 5359 حالة تم شفيت وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و845 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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