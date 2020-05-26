كريم هاشم يكتب: هؤلاء الطب و"التوب"

من منا في ليلة ما لم يتوجع ويتألم! ومن منا في سهرة ما لم يضحك ويبكِ! وأيضا من منا في صباح ما، لم يترك على عتبة منزله أكياسا من القمامة! حقيقة الأمر أن هناك أربعة أمثلة طرحتها وهي الطبيب، والفنان، وعامل النظافة، والإنسان العادي، كل من هؤلاء يتمتع بقدر من الاحترام والإنسانية في عمله، ولا يمكن أن تسير الحياة من دونه، فكل منهم ترس أساسي ووطيد في عجلة حياتنا.





هناك العديد من الخلايا النائمة التي تحاول أن تزرع الفتنة وتصطاد في الماء العكر، وتعكر سير الحياة، فكل منا اعتاد عندما يتوجع أن يجد طبيبا يداويه، وفي حقيقة الأمر اعتدنا منهم السمع والطاعة، وتلبية ندائنا وقت المرض والأرق.