حسين الجسمي يشعل حفله بعيد الفطر.. صور





وقال: "اليوم سعادتي كبيرة وأنا في أبوظبي ومع الجمهور في كل بيت يشاهدنا لأننا أسرة واحدة كبيرة نصنع الأمل والتفاؤل والفرحة، فرحة العيد اليوم فرحة مشتركة رغم التباعد إلاّ أننا مع بعض، شكرًا لوجودكم ومتابعتكم في هذا البث الحي"، مؤكدًا شكره لحكومته في دولة الإمارات العربية المتحدة على الجهود المبذولة والمستخدمة من أجل التصدي لهذه الجائحة لاحتوائها وعدم استمرار انتشارها بين أفراد المجتمع الإماراتي والعربي والعالمي أيضًا.





وقدم "الجسمي" خلال حفلة العديد من الاغاني المفضلة لدي جماهيره وأبرزها "مجد العرب"، "سنة الصبح"، "قاصد"، "غرام غيرك"، "بلغ حبيبك"، " الليل وحش بدونك"، "بحر الشوق"، "أحبك"، "منها"، كما غنى أغنية "حبيتك لنسيت النوم" للسيدة فيروز، وأختتم حفله بأغنية "بنعدى"..



أحيا المطرب حسين الجسمي، أمس حفلا غنائيا كبيرا عبر قناة المجمع الثقافي الإماراتي على موقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك عن طريق البث المباشر، وذالك ضمن حفلات عيد الفطر المبارك.واعرب الجسمي، عن سعادته بمشاركة الجمهور هذه الفرحة أثناء الحفل بقدوم عيد الفطر المبارك المختلف في هذه الظروف عن سابقاته، مؤكدًا أنه سعى جاهدًا لتكون الفرحة مشتركة بين الصغار والكبار من أفراد المجتمع الإماراتي والعالم العربي والمشاهدين في جميع أنحاء العالم.