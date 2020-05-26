دنيا عبد العزيز تطمئن الجمهور على الحالة الصحية لرجاء الجداوي





حرصت الفنانة دنيا عبدالعزيز، على طمأنة الجمهور على الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".ونشرت دنيا صورة تجمع بينهم وعلقت عليها قائلةُ: "أحب اطمن جمهور النجمة رجاء الجداوي أنا كلمتها وحبيت أطمنكم عليها هي أحسن الحمد لله ودعواتكم ليها، ربنا يقومك بالسلامة يا حبيبتي يارب ".كانت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، قد أصيبت بفيروس كورونا المستجد أول أمس، وتم نقلها عبر سيارة إسعاف إلى مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية.وكان اخر ظهور لرجاء الجداوي في كواليس مسلسل "لعبة النسيان" احتفالا بإنتهاء تصوير المسلسل وقد خالطت رجاء جميع طاقم العمل وعلي رأسهم الفنانة دينا الشربيني، وتم أخذ مسحة من جميع فريق العمل للتأكد من إصاباتهم أم لا وكانت النتيجة سلبي.