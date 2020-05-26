Advertisements

هبة طوجي تطرح كليب "طلعت يا محلا نورها" (فيديو)

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 07:15 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

طرحت الفنانة اللبنانية هبة طوجي، أغنية جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بعنوان "طلعت يا محلا نورها".

والأغنية من كلمات وألحان: سيّد درويش، إعداد وتوزيع: أسامه الرحباني، وصورت هبة طوجي الأغنية على شكل فيديو كليب وفضلت أن يكون التصوير من أمام أهرامات الجيزة لإبراز جمال وسحر معالم مصر الخلابة والجذابة، والتي أهدتها لمحبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك.

من ناحية اخرى قد طرحت "طوجي" مؤخرا كليب بعنوان "لحظة ياريت"، من مسلسل "هوس" مع النجم عابد فهد، من إخراجها، وكلمات غادى الرحبانى، وألحان أسامة الرحبانى، حيث تخوض هبة تجربتها الدرامية الأولى من خلال هذا المسلسل أمام الفنان عابد فهد، من إخراج محمد لطفى، وتأليف نادية الأحمر.

يُذكر أن هبة طوجى بطلة لأربعة أعمال مسرحية رحبانية وتألقت بدورها "إزميرلدا" ضمن مسرحية "نوتر دام دو باريس" وتعاونت مع أهم الشركات العالمية كـ"ديزنى"، ووقوفها على أكبر مسارح الوطن العربى والعالم.

أخبار تهمك

لأول مرة.. بسمة وهبة تكشف عن سر داخل مقبرة الشهيد المنسي

منذ يوم

بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة الطبيب المستقيل من مستشفى المنيرة

منذ حوالي 5 ساعات

ظاهرة فلكية.. رابع أيام العيد الكعبة المشرفة بلا ظل تماما

منذ حوالي 23 ساعة

تامر عبد الحميد يفجر مفاجأة مدوية عن قناة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل .."في انتظار الفرج" أول تصريح من رجاء الجداوي بعد إصابتها "بكورونا" (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة الإعلامية شيرين جمال في حادث سيارة

منذ حوالي 6 ساعات

أول تصريح من محامي مازن إبراهيم.. ويفجر مفاجأة بشأن القبض عليه

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. السعودية تعلن استمرار تعليق الرحلات الدولية

منذ حوالي 4 ساعات

الفجر الفني" يكشف آخر تطورات صحة رجاء الجداوي.. والهضبة أبرز المهتمين بحالتها الصحية

منذ حوالي 15 ساعة

حقيقة الاستقالة الجماعية لأطباء مستشفى المنيرة بعد وفاة زميلهم بكورونا

منذ حوالي 18 ساعة

"الصحة العالمية" تعلق استخدام دواء الملاريا لعلاج مرضى كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة إصابة محمود الخطيب بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول ظهور لرجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

بلاغ يتهم منى مينا بتحريض الأطباء على الإضراب ونشر أخبار كاذبة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| القبض على مازن إبراهيم.. ومصدر: 'متحفظ عليه بقسم الطالبية'

منذ حوالي 17 ساعة

قبل عودة الطيران.. تعرف على استعدادات المطارات المصرية

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

هكذا أبدى أحمد حلمي إعجابه بالمطربة هبة طوجي

هبة طوجي تعود لمصر في عيد الحب.. تعرف على التفاصيل

هبة طوجى تروج لحفلها الثاني بالقاهرة من الأهرامات (فيديو)

استعدادا لحفلها بالقاهرة.. هبة طوجي تجري البروفات النهائية

هبة طوجي تشعل مسرح الماركية للاحتفال بعيد الحب (صور)

هبة طوجي تطرح أحدث فيديو كليب لها عبر أغنية "أنت حبيبى"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:47 ص

عاجل.. وفاة الإعلامية شيرين جمال في حادث سيارة

بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة الطبيب المستقيل من مستشفى المنيرة

02:34 ص

بلاغ يتهم منى مينا بتحريض الأطباء على الإضراب ونشر أخبار كاذبة

08:14 م

عاجل .."في انتظار الفرج" أول تصريح من رجاء الجداوي بعد إصابتها "بكورونا" (فيديو)

10:58 م

"الصحة العالمية" تعلق استخدام دواء الملاريا لعلاج مرضى كورونا

06:42 م

مقالات وكتاب

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

المتحدة وحدتنا

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

وزارة الصحة إما التطوير أو التطوير

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «مسلسل الاختيار» لا يزال ينعش الذاكرة