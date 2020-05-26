هبة طوجي تطرح كليب "طلعت يا محلا نورها" (فيديو)





طرحت الفنانة اللبنانية هبة طوجي، أغنية جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بعنوان "طلعت يا محلا نورها".والأغنية من كلمات وألحان: سيّد درويش، إعداد وتوزيع: أسامه الرحباني، وصورت هبة طوجي الأغنية على شكل فيديو كليب وفضلت أن يكون التصوير من أمام أهرامات الجيزة لإبراز جمال وسحر معالم مصر الخلابة والجذابة، والتي أهدتها لمحبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك.من ناحية اخرى قد طرحت "طوجي" مؤخرا كليب بعنوان "لحظة ياريت"، من مسلسل "هوس" مع النجم عابد فهد، من إخراجها، وكلمات غادى الرحبانى، وألحان أسامة الرحبانى، حيث تخوض هبة تجربتها الدرامية الأولى من خلال هذا المسلسل أمام الفنان عابد فهد، من إخراج محمد لطفى، وتأليف نادية الأحمر.يُذكر أن هبة طوجى بطلة لأربعة أعمال مسرحية رحبانية وتألقت بدورها "إزميرلدا" ضمن مسرحية "نوتر دام دو باريس" وتعاونت مع أهم الشركات العالمية كـ"ديزنى"، ووقوفها على أكبر مسارح الوطن العربى والعالم.