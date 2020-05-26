ملخص أحداث الحلقة الـ 36 والأخيرة من "اتنين في الصندوق"



ـ تعرض شوقي لـ رصاصة في جسده من يد عمه عباسي.

ـ عباسي يواجه زعيم ممادوا بأنه فعل ذالك بسبب حبه في الرئاسة.

ـ شوقي يحتاج لـ متبرع بنصف كبد وشوقي يصر على التبرع بكبده.

ـ يخرج شوقي وزكي من غرفة العمليات بسلامة.

ـ نونا وكراميلا في زيارة شوقي وزكي بصحبة والدتهم رسمية.

ـ زعيم ممادوا يوافق على زواج شوقي وزكي من حبيباتهم.

ـ زواج الاستاذ بدير الصحفي من حبيبته.

ـ زواج زيكا من كراميلا وشوقي من نونا.

ـ حضور زعيم ممادوا حفل زفاف أولاده بمنطة شعبية.

ـ الريس دوعكي يطلب من زعيم ممادوا عدم السفر مع أولاده.

ـ قيام ثورة ضد زعيم ممادوا واقالته.

ـ طرد زعيم ممادوا من سفارة زامبيزيا بعد وصول الاخبار.

ـ سونيا الراقصة تطلق زعيم ممادوا وتطرده من منزلها.

ـ عاد شوقي وزكي لـ عملهم الطبيعي جامعين قمامة.

ـ زعيم ممادوا يعمل مع اولاده جامع قمامة.



مسلسل "اتنين فى الصندوق" كان يحمل اسم "روحين فى زكيبة" قبل تغييره وهو تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى وبطولة حمدى الميرغنى وأوس أوس ونهى عابدين وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار ورحاب الجمل وأحمد عبد الله محمود وهايدى رفعت ومحمد حسنى وياسر الطوبجى ومحمود الشرقاوى ومحمود عبد الغفار وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدى.



ويسجل اتنين فى الصندوق" البطولة الأولى للفنانين حمدى الميرغنى وأوس أوس فى الدراما التليفزيونية بعد مشاركتهما سويًا عروض مسرح مصر على مدار سبع مواسم كاملة، حيث التحقا بالفنانين على ربيع ومصطفى خاطر الذين قدموا البطولة فى السنوات الماضية.











عرضت قناة "أم بي سي مصر" أمس، الحلقة الأخيرة من مسلسل "اتنين في الصندوق" لـ نجمي مسرح مصر حمدي الميرغني وأوس أوس، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.وشهدت الحلقة الـ 36 من مسلسل "اتنين في الصندوق" العديد من الأحداث ويسرد لكم "الفجر الفني" في هذا التقرير ملخص الحلقة.