أحمد حلمي يعلق على حديث تامر حسني عن علاقة أبنائه به







وعلق حلمي، على مقطع الفيديو لتامر حسني، ببرنامج مع الإعلامية شيرين حمدي: "‏حبيبي يا تامر.. ولادك هما ولادي ولو عوزت أي حاجة منهم كلمني علطول قولي وانا هقول لهم .. يشربوا اللبن يحلوا الواجب يناموا بدري".



كان الفنان تامر حسني، صرح بأن أبنائه يحبون الفنان أحمد حلمي، بشدة وأنه دائما على تواصل معاهم ويطمئن عليهما.



وأحيا تامر حسني، أول ايام عيد الفطر حفل غنائي يأتي وهذا الحفل ضمن مجموعة الحفلات دعما من "المتحدة للخدمات الإعلامية" لحملة "خليك في البيت"، وتطبيقًا لقرارات الحكومة المتعلقة بالاجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد".

رد الفنان أحمد حلمي، على حديث النجم تامر حسني، عن علاقته بأولاده وأن إعلانه هو الأفضل بالنسبه له في رمضان ٢٠٢٠.