Advertisements

تعرف على نسبة تصويت الجمهور لجومانا مراد في ستفتاء "الفجر الفني" اليوم الثلاثاء 26 مايو

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 05:50 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
حصدت الفنانة جومانا مراد، على نسبة تصويت مرتفعة في استفتاء "الفجر الفني" كأفضل ممثلة دور ثاني عن دورها في مسلسل "خيانة عهد" اليوم الثلاثاء 26 مايو.

وحصدت جومانا مراد على 25506 صوت، بنسبة 22.27%، ومن المقرر إعلان نتيجة الاستفتاء النهاية خلال الأيام المقبلة.

وشاركت الفنانة جومانا مراد، في الماراثون الرمضاني الماضي 2020، من خلال مسلسل "خيانة عهد" لـ الفنانة يسرا، الذي حقق نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا، ويشارك في بطولته حلا شيحة، عبير صبري، خالد أنور، خالد سرحان، تيام قمر، هنادي مهنا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

خيانه عهد

أخبار تهمك

تامر عبد الحميد يفجر مفاجأة مدوية عن قناة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بلاغ يتهم منى مينا بتحريض الأطباء على الإضراب ونشر أخبار كاذبة

منذ حوالي 10 ساعة

بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة الطبيب المستقيل من مستشفى المنيرة

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة إصابة محمود الخطيب بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل 532 حالة وفاة بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة العالمية" تعلق استخدام دواء الملاريا لعلاج مرضى كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| القبض على مازن إبراهيم.. ومصدر: 'متحفظ عليه بقسم الطالبية'

منذ حوالي 16 ساعة

لأول مرة.. بسمة وهبة تكشف عن سر داخل مقبرة الشهيد المنسي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل .."في انتظار الفرج" أول تصريح من رجاء الجداوي بعد إصابتها "بكورونا" (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة الاستقالة الجماعية لأطباء مستشفى المنيرة بعد وفاة زميلهم بكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وفاة الإعلامية شيرين جمال في حادث سيارة

منذ حوالي 5 ساعات

ظاهرة فلكية.. رابع أيام العيد الكعبة المشرفة بلا ظل تماما

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. السعودية تعلن استمرار تعليق الرحلات الدولية

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. أول ظهور لرجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الفجر الفني" يكشف آخر تطورات صحة رجاء الجداوي.. والهضبة أبرز المهتمين بحالتها الصحية

منذ حوالي 13 ساعة

أول تصريح من محامي مازن إبراهيم.. ويفجر مفاجأة بشأن القبض عليه

منذ ساعة و 17 دقيقة

موضوعات متعلقة

بسبب خيانة عهد.. تيام مصططفي قمر يتزوج عرفي من صديقته

بعد مقتل نجلها.. ايسرا في العناية المركزة!!

هنادي مهنا تنتقم من حلا شيحة بسبب خالد أنور

يسرا تضع السكين على رقبة جومانا مراد.. تفاصيل

هنادي مهنا تشك بأن حلا شيحة وراء قتل خالد انور

موعد الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "خيانة عهد" لـ يسرا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:47 ص

عاجل.. وفاة الإعلامية شيرين جمال في حادث سيارة

بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة الطبيب المستقيل من مستشفى المنيرة

02:34 ص

بلاغ يتهم منى مينا بتحريض الأطباء على الإضراب ونشر أخبار كاذبة

08:14 م

عاجل .."في انتظار الفرج" أول تصريح من رجاء الجداوي بعد إصابتها "بكورونا" (فيديو)

10:58 م

"الصحة العالمية" تعلق استخدام دواء الملاريا لعلاج مرضى كورونا

06:42 م

مقالات وكتاب

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

المتحدة وحدتنا

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

وزارة الصحة إما التطوير أو التطوير

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «مسلسل الاختيار» لا يزال ينعش الذاكرة