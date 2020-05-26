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تعرف على نسبة تصويت الجمهور لجومانا مراد في ستفتاء "الفجر الفني" اليوم الثلاثاء 26 مايو
الثلاثاء 26/مايو/2020 - 05:50 ص
مصطفى فكيه
حصدت الفنانة جومانا مراد، على نسبة تصويت مرتفعة في استفتاء "الفجر الفني" كأفضل ممثلة دور ثاني عن دورها في مسلسل "خيانة عهد" اليوم الثلاثاء 26 مايو.
وحصدت جومانا مراد على 25506 صوت، بنسبة 22.27%، ومن المقرر إعلان نتيجة الاستفتاء النهاية خلال الأيام المقبلة.
وشاركت الفنانة جومانا مراد، في الماراثون الرمضاني الماضي 2020، من خلال مسلسل "خيانة عهد" لـ الفنانة يسرا، الذي حقق نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا، ويشارك في بطولته حلا شيحة، عبير صبري، خالد أنور، خالد سرحان، تيام قمر، هنادي مهنا.
وحصدت جومانا مراد على 25506 صوت، بنسبة 22.27%، ومن المقرر إعلان نتيجة الاستفتاء النهاية خلال الأيام المقبلة.
وشاركت الفنانة جومانا مراد، في الماراثون الرمضاني الماضي 2020، من خلال مسلسل "خيانة عهد" لـ الفنانة يسرا، الذي حقق نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا، ويشارك في بطولته حلا شيحة، عبير صبري، خالد أنور، خالد سرحان، تيام قمر، هنادي مهنا.
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