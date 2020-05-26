تعرف على نسبة تصويت الجمهور لدياب في استفتاء "الفجر الفني" اليوم الثلاثاء 26 مايو

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حصد الفنان محمد دياب، على نسبة تصويت مرتفعة في استفتاء "الفجر الفني" كأفضل ممثل دور ثاني عن دوره في مسلسل "فرصة تانيه" اليوم الثلاثاء 26 مايو.



وحصد محمد دياب على 19954 صوت، بنسبة 8.37 %، ومن المقرر إعلان نتيجة الاستفتاء النهاية خلال الأيام المقبلة.



يذكر أن مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي ،تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

