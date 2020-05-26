الفجر الفني منوعات الفجر الفني Advertisements الفنان محمد أبو داوود يتصدر استفتاء "الفجر الفني" كافضل ممثل دور ثاني اليوم الثلاثاء 26 مايو الثلاثاء 26/مايو/2020 - 05:28 ص مصطفى فكيه Advertisements أخبار تهمك "الصحة العالمية" تعلق استخدام دواء الملاريا لعلاج مرضى كورونا منذ حوالي 12 ساعة أول تصريح من محامي مازن إبراهيم.. ويفجر مفاجأة بشأن القبض عليه منذ ساعة و 17 دقيقة عاجل.. أول ظهور لرجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا منذ حوالي 9 ساعات بلاغ يتهم منى مينا بتحريض الأطباء على الإضراب ونشر أخبار كاذبة منذ حوالي 10 ساعة لأول مرة.. بسمة وهبة تكشف عن سر داخل مقبرة الشهيد المنسي منذ حوالي 23 ساعة حقيقة إصابة محمود الخطيب بفيروس كورونا منذ حوالي 5 ساعات بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة الطبيب المستقيل من مستشفى المنيرة منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. الولايات المتحدة تسجل 532 حالة وفاة بكورونا منذ حوالي 4 ساعات ظاهرة فلكية.. رابع أيام العيد الكعبة المشرفة بلا ظل تماما منذ حوالي 21 ساعة عاجل| القبض على مازن إبراهيم.. ومصدر: 'متحفظ عليه بقسم الطالبية' منذ حوالي 16 ساعة تامر عبد الحميد يفجر مفاجأة مدوية عن قناة الأهلي منذ حوالي 7 ساعات عاجل.. وفاة الإعلامية شيرين جمال في حادث سيارة منذ حوالي 5 ساعات عاجل .."في انتظار الفرج" أول تصريح من رجاء الجداوي بعد إصابتها "بكورونا" (فيديو) منذ حوالي 7 ساعات الفجر الفني" يكشف آخر تطورات صحة رجاء الجداوي.. والهضبة أبرز المهتمين بحالتها الصحية منذ حوالي 13 ساعة حقيقة الاستقالة الجماعية لأطباء مستشفى المنيرة بعد وفاة زميلهم بكورونا منذ حوالي 16 ساعة عاجل.. السعودية تعلن استمرار تعليق الرحلات الدولية منذ ساعتين و 21 دقيقة موضوعات متعلقة ياسمين صبري تتعرض لحادث في "فرصة تانية" تفاصيل الخناقة الأولى بين أحمد مجدي ودياب في "فرصة تانية" دراما رمضان.. الخناقة الثانية بين دياب وأحمد مجدي في "فرصة تانية" أيتن عامر تطلب الزواج من أحمد مجدي في "فرصة تانية" أحمد مجدي يخون ياسمين صبري في أولى حلقات "فرصة تانية" "دياب يشارك جمهوره صورة من شخصيتة في مسلسل "فرصة تانيه"