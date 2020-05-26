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تعرف على نسبة تصويت الجمهور لآسر ياسين باستفتاء "الفجر الفني" اليوم الثلاثاء 26 مايو

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 05:15 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
حصد الفنان اسر ياسين، على نسبة تصويت مرتفعة في استفتاء "الفجر الفني" كأفضل ممثل كوميدي عن دوره في مسلسل "بـ 100 وش" اليوم الثلاثاء 26 مايو.

وحصد اسر ياسين على صوت 7465 بنسبة 12.03%، ومن المقرر إعلان نتيجة الاستفتاء النهاية خلال الأيام المقبلة.

ويذكر أن مسلسل "100 وش" لـ الفنانة نيللي كريم وأسر ياسين حقق نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا منذ عرض أولى حلقات المسلسل خلال الماراثون الرمضاني الماضي، ومن بطولة أسر ياسين، نيللي كريم مصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، وزينب غريب، ودنيا ماهر، ومحمد عبد العظيم، شريف الدسوقى، وحنان يوسف، وسلوى محمد على، وسارة التونسى، ولؤى عمران وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى

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