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الزمالك يسعى لضم نجم الوداد المغربي

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 05:13 ص
أميرة فطيم
تسعى إدارة نادي الزمالك للتعاقد مع أحد نجوم الفريق الأول للكرة بنادي الوداد المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت صحيفة "المنتخب المغربية"، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، طلب من إدارة النادي التعاقد مع مغربي جديد، لتدعيم هجوم القلعة البيضاء فى الموسم الجديد، رفقة الثنائي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة الزمالك تخطط للارسال عرض رسمي لمسؤولي نادي الوداد للتعاقد مع أحد لاعبيه، في صفقة تبادلية تتضمن التنازل نهائيًا عن حميد أحداد، المعار للرجاء لنهاية الموسم، إضافة إلى مبلغ مالي يتم الاتفاق عليهم وفقا للمفاوضات.

ويفاضل الزمالك بين الثنائي وليد الكارتي وإسماعيل الحداد للحصول على خدماته من الوداد البيضاوي خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وكان نادي الزمالك طلب مبلغ مالي كبير من نادي الرجاء مقابل التنازل عن أحداد، وهو ما سيحول دون اكتمال الصفقة نظرا للازمة المالية التي يعاني منها الفريق المغربي.

ومن المحتمل أن يجد أحداد طريقه مفتوحًا للانضمام إلى الوداد البيضاوس، في ظل رغبة الزمالك في ضم أحد نجوم الفريق

ويعد إسماعيل الحداد هو الأقرب للانتقال إلى الزمالك، بعدما ترددت أنباء قوية عن عزم الإسباني خوان كارلوس جاريدو، مدرب الوداد، تجديد عقد وليد الكارتي.

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