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انتصار تتصدر استفتاء "الفجر الفني" كأفضل ممثلة كوميدية

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 05:08 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
تصدرت النجمة انتصار استفتاء الفجر كأفضل ممثلة كوميدية هذا العام وذلك عن دورها الرائع والجذاب بمسلسل "اتنين في الصندوق"

حيث حصدت 21657 صوت بما يعادل 38.8 % وذلك بعد إشادة الجمهور بخفة ظلها وبأدائها الجذاب ؛ ومن المقرر عرض النتيجة النهائية للإستفتاء خلال هذه الأيام

وتشارك انتصار في مسلسل "اتنين في الصندوق" في السباق الرمضاني هذا العام وتدوور أحداثه في إطار كوميدي ويشاركها بالبطولة كوكبة من الفنانين منهم "حمدي الميرغني وصلاح عبدالله وهايدي رفعت ونهي عابدين "واخرين .





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