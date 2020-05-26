معلول هدف الأندية الخليجية في الميركاتو الصيفي

أشارت تقارير صحفية إلى تخطيط العديد من الأندية لخطف التونسي علي معلول، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.





وكشفت صحيفة "تونس الرقمية"، أن إدارة النادي الأعلي تسلمت عرضين من السعودية للحصول على خدمات معلول، خلال فترة للانتقالات الصيفية المقبلة.





فيما تمسك السويسري ريني فايلر، المدير الفني للأهلي، ببقاء معلول داخل القلعة الحمراء، رافضا فكرة انتقاله لأي نادي آخر مهما كانت الإغراءات، في ظل الحاجة الفنية له ولمجهوداته، بعد توهجه بالمرحلة الماضية قبل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا المستجد.





وكان علي معلول قد مدد عقده مع الأهلي مؤخراً لمدة موسمين إضافيين، بخلاف الموسم القادم الذي لازال متبقي في عقده.



