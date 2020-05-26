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العثور على جثة متحللة بالكامل في ترعة الجبل بالقاهرة (صور)

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 05:16 ص
بوابة الفجر
هدير حمزة
عثرت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الزيتون، على جثة لشخص في حالة تحلل تام، بالقرب من ترعة الجبل.

بدأت الواقعة عند اكتشاف عمال إنشاء كوبري الحلمية جثة مدفونة أثناء سير أعمال الإنشاء من ناحية تقاطع شارعي المطرية وترعة الجبل، وتجري مباحث القسم تحريات مكثفة لكشف غموض الحادث.

وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة الزيتون، بلاغا من العمال القائمين بأعمال حفر لكوبري الحلمية، بشارع المطرية، يفيد بأنه أثناء قيامهم بأعمال الحفر عثروا على جثة في حالة تحلل.

وبالانتقال والفحص عثر على جثة لذكر، ويرتدي ملابسه بالكامل.

وتجري مباحث القسم تحريات مكثفة لكشف ملابسات الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

هذا، وتواصل الأجهزة الأمنية أعمالها بحفظ الأمن في المجتمع، وفي هذا السياق، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، لمخالفته قرار حظر التجوال، لاقامته بتجميع بعض الصبية، للصلاة في عيد الفطر المبارك، بالدقهلية.

بداية الواقعة، تداولت صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" مقطع فيديو لأحد الأشخاص تحت عنوان (أجري يا شيخ)، وتم ضبط المذكور (مقيم بنبروه بالدقهلية) لمخالفته قرار الحظر، وبمناقشته أشار إلى طلب بعض الصبية بمحيط سكنه أن يقوم بإمامتهم فى صلاة عيد الفطر المبارك في ذات المنطقة محل إقامته، وفور علمه بمرور إحدى سيارات الشرطة فر هاربًا خشية من ضبطه.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

خالفوا قرار الحظر.. ضبط القائمين على إدارة 3 مقاهي
وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط القائمين على إدارة 3 مقاهي بنطاق محافظات: "الدقهلية، أسوان، وجنوب سيناء" لمخالفتهم القرارات الصادرة بشأن حظر فتح المقاهي وحظر تحرك المواطنين، وقيامهم بغلق الباب من الخارج وإدارتها من الداخل للحيلولة دون ضبطهم، حيث ضُبط داخل اثنتين منهم عدد (25) نرجيلة. 

جاء ذلك، في إطار الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمرارا لتلك الجهود المبذولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
العثور على جثة متحللة بالكامل في ترعة الجبل بالقاهرة (صور)
العثور على جثة متحللة بالكامل في ترعة الجبل بالقاهرة (صور)
العثور على جثة متحللة بالكامل في ترعة الجبل بالقاهرة (صور)
العثور على جثة متحللة بالكامل في ترعة الجبل بالقاهرة (صور)

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