خالد أنور يحصد نسبة تصويت مرتفعة في استفتاء "الفجر الفني" كأفضل ممثل دور ثاني

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حصل الفنان خالد أنور علي نسب تصويت مرتفعة في استفتاء الفجر كأفضل ممثل دور ثاني بعدما أشاد الجمهور بأدائه ونجاحه في مسلسل "خيانة عهد"



وحصد خالد 4421 صوت بما يعادل 8.52% وذلك عن دوره الرائع بمسلسل خيانة عهد والذي يشارك به في السباق الرمضاني لهذا العام .



مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة به في السباق الرمضاني لهذا العام .



