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الأهلي يدخل في صراع على ضم نجم الترجي

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 04:35 ص
الترجي
الترجي
أمل الحلفاوي
ذكرت تقارير صحفية تونسية ، ان النادي الأهلي دخل في صراع التعاقد مع المهاجم التونسي طه ياسين الخنيسي مهاجم نادي الترجي الرياضي للحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وأوضح موقع "الصريح التونسي":" أو النادي الأهلي قدم عرض رسمي اليوم لإدارة نادي الترجي الرياضي التونسي للحصول على خدمات طه ياسين الخنيسي مهاجم الفريق الذي ينتهي تعاقده مع الفريق بنهاية موسم 2021".

وأشار الموقع :" أن هناك صراعا شرسا سيدخل فيه النادي الأهلي أمام الاتفاق السعودي الذي يرغب في التعاقد مع الخنيسي ،بعد تأكد رغبة النادي في رحيل المهاجم المغربي وليد أزارو وعدم تفعيل بند أحقية الشراء".

الخنيسي يعد أحد أبرز المهاجمين التونسين خلال العقد الأخير، اللاعب نجح في تحقيق نجاحات كبيرة رفقة الترجي والمنتخب التونسي خلال المواسم الأخيرة.

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