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محمد بكير يتصدر استفتاء "الفجر الفني" كأفضل مخرج اليوم الثلاثاء 26 مايو

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 04:49 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
تصدر المخرج محمد بكير، استفتاء "الفجر الفني"، وحصد على اعلى نسبة تصويت كأفضل مخرج عن مسلسل "سلطانة المعز" اليوم الثلاثاء 26 مايو.

وحصد محمد بكير على صوت 23981 بنسبة 36.54%، بفارق 726 صوت بينه وبين المتصدر في المركز الثاني، ومن المقرر إعلان نتيجة الاستفتاء النهاية خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن مسلسل "سلطانة المعز" من بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، دينا، كريم الأبنودي، نسرين إمام، محمود البزاوي، محمد حاتم، محمد لطفي، محمد شاهين، حسن حسني، طاهرة، شريف إدريس، محمد شاهين، انتصار، وهو من اﺧﺮاﺝ محمد بكير، ﺗأﻟﻴﻒ أياد إبراهيم.

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