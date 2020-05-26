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محمد سامي يتصدر استفتاء "الفجر الفني" كأفضل مؤلف اليوم الثلاثاء 26 مايو

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 04:44 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
تصدر المخرج محمد سامي، استفتاء "الفجر الفني"، وحصد على اعلى نسبة تصويت كأفضل مؤلف عن مسلسل "البرنس" اليوم الثلاثاء 26 مايو.

وحصد محمد سامي كـ أفضل مؤلف على صوت 19239 بنسبة 38،68%، بفارق 19 صوت بينه وبين المتصدر في المركز الثاني، ومن المقرر إعلان نتيجة الاستفتاء النهاية خلال الأيام المقبلة.

ودارت أحداث مسلسل "البرنس" حول عائلة "البرنس" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

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