شاهد.. أحمد زاهر يتقمص شخصية "فتحي" في الحجر الصحي (فيديو)





تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان أحمد زاهر وهو يتقمص شخصية فتحي من مسلسل "البرنس"وظهر أحمد بالفيديو متقمص شخصية فتحي ويقول: "كل يوم حظر الواحد يرفه عن نفسه إزاي يعني وعرش ربنا ده ما حصل في حياتي ؛ كل يوم أبقي قاعد محبوس في البيت أنا فتحي أتحبس في البيت وكل يوم طيب ازاي.. أنت شمام يا عادل".يشار إلى أن زاهر، حصل علي نسبة تصويت عالية كأفضل ممثل هذا العام بعدما أشاد الجميع بأدائه ؛ حيث حصد علي 15128 صوت ومن المقرر عرض النتيجة النهائية خلال هذه الأيام .مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان ونور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ومحمد علاء وغيرهم من النجوم‎.‎تدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته ‏محمد ‏رمضان ‏الذي ‏يعمل ‏سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات ‏الأسرية ‏بينه وبين ‏أشقائه ‏الـ6 ‏وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" ‏و"عادل" ‏أحمد ‏داش ‏و"رأفت" ‏أحمد فهيم‎