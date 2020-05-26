"بـ 100 وش" يتصدر استفتاء "الفجر الفني" كأفضل مسلسل كوميدي اليوم الثلاثاء 26 مايو

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تصدر مسلسل "بـ 100 وش" لـ الفنانة نيللي كريم وأسر ياسين استفتاء "الفجر الفني"، وحصد على اعلى نسبة تصويت كأفضل مسلسل كوميدي اليوم الثلاثاء 26 مايو.



وحصد مسلسل "بـ 100 وش" على صوت 18902 بنسبة 27،52 %، بفارق 304 صوت بينه وبين المتصدر في المركز الثاني، ومن المقرر إعلان نتيجة الاستفتاء النهاية خلال الأيام المقبلة.



ويذكر أن مسلسل "100 وش" لـ الفنانة نيللي كريم وأسر ياسين حقق نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا منذ عرض أولى حلقات المسلسل خلال الماراثون الرمضاني الماضي، ومن بطولة أسر ياسين، نيللي كريم مصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، وزينب غريب، ودنيا ماهر، ومحمد عبد العظيم، شريف الدسوقى، وحنان يوسف، وسلوى محمد على، وسارة التونسى، ولؤى عمران وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى

