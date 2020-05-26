"لعبة النسيان" لدينا الشربيني يتصدر استفتاء "الفجر الفني" كأفضل مسلسل - 26 مايو

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تصدر مسلسل "لعبة النسيان" لـ الفنانة دينا الشربيني إستفتاء "الفجر الفني"، وحصد على اعلى نسبة تصويت كأفضل مسلسل اليوم الثلاثاء 26 مايو.



وحصد مسلسل "لعبة النسيان" على صوت 105750 بنسبة 29،52%، بفارق 5،150 صوت بينه وبين المتصدر في المركز الثاني، ومن المقرر إعلان نتيجة الاستفتاء النهاية خلال الأيام المقبلة.



يذكر أن دينا الشربيني شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي بـ بطولة مسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا من1 عرض أولى حلقات المسلسل خلال شهر رمضان.