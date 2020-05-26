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علي ربيع يوجه الشكر لمؤلفي مسلسل "عمر ودياب"

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 04:20 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
حرص الفنان الكوميدي علي ربيع علي توجيه الشكر لمؤلفي مسلسل "عمر ودياب " والذي خاض به السباق الرمضاني هذا العام، حيث نشر ربيع صورة تجمعه بالفنان مصطفي خاطر ومؤلفي مسلسل عمر ودياب

وعلق قائلا : "عايز أشكر مؤلفين مسلسل "عمر ودياب" علي مجهودكم الكبير وتعبكم معانا في المسلسل رغم ضيق الوقت ؛ ولكن قدرتو تعملوا حاجة حلوة ودايما إن شاء الله وبإذن الله تكونوا من أقوي المؤلفين والممثلين في الأيام القادمة , والجاي أقوي بإذن الله".

وتدور أحداث "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.

وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، داليا الخولي، هشام شرف، أحمد شاهين، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.

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