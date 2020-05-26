Advertisements

الزمالك يدرس عودة نجم الفريق

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 03:48 ص
الزمالك
الزمالك
محمد جمال


يسعي باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك لحسم موقف الصفقات الجديدة والراحلين عن القلعة البيضاء وتحديد موقف المعارين خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة بعد نهاية الموسم الحالي.

ودخل أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك والمُعار لفريق سموحة، حسابات القلعة البيضاء لعودته من جديد بعد نهاية الموسم الحالي، ليستفيد الزممن خدماته خاصة أن اللاعب يملك إمكانيات جيدة تؤهله للمشاركة مع الفريق.

ويذكر أن فتوح كان أحد أبرز العناصر مع منتخب مصر الأولمبي والمتوج ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والتى تاهل من خلالها الفراعنة للأولمبياد.

أخبار تهمك

عاجل.. السعودية تعدل مواعيد حظر التجوال

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. السعودية تعلن موعد عودة الحياة الطبيعية

منذ 36 دقيقة

عاجل .."في انتظار الفرج" أول تصريح من رجاء الجداوي بعد إصابتها "بكورونا" (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بلاغ يتهم منى مينا بتحريض الأطباء على الإضراب ونشر أخبار كاذبة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة الإعلامية شيرين جمال في حادث سيارة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل 532 حالة وفاة بكورونا

منذ ساعتين

الفجر الفني" يكشف آخر تطورات صحة رجاء الجداوي.. والهضبة أبرز المهتمين بحالتها الصحية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إقامة صلاة الجمعة في المسجد الحرام بدءا من 8 شوال

منذ 39 دقيقة

حقيقة إصابة محمود الخطيب بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة الطبيب المستقيل من مستشفى المنيرة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. أول ظهور لرجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

لأول مرة.. بسمة وهبة تكشف عن سر داخل مقبرة الشهيد المنسي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. السعودية تعلن استمرار تعليق الرحلات الدولية

منذ أقل من ساعة

"الصحة العالمية" تعلق استخدام دواء الملاريا لعلاج مرضى كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل| القبض على مازن إبراهيم.. ومصدر: 'متحفظ عليه بقسم الطالبية'

منذ حوالي 14 ساعة

حقيقة الاستقالة الجماعية لأطباء مستشفى المنيرة بعد وفاة زميلهم بكورونا

منذ حوالي 15 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:47 ص

عاجل.. وفاة الإعلامية شيرين جمال في حادث سيارة

بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة الطبيب المستقيل من مستشفى المنيرة

02:34 ص

عاجل.. السعودية تعلن استمرار تعليق الرحلات الدولية

03:58 ص

بلاغ يتهم منى مينا بتحريض الأطباء على الإضراب ونشر أخبار كاذبة

08:14 م

عاجل .."في انتظار الفرج" أول تصريح من رجاء الجداوي بعد إصابتها "بكورونا" (فيديو)

10:58 م

مقالات وكتاب

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

المتحدة وحدتنا

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

وزارة الصحة إما التطوير أو التطوير

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «مسلسل الاختيار» لا يزال ينعش الذاكرة