الزمالك يدرس عودة نجم الفريق









يسعي باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك لحسم موقف الصفقات الجديدة والراحلين عن القلعة البيضاء وتحديد موقف المعارين خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة بعد نهاية الموسم الحالي.





ودخل أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك والمُعار لفريق سموحة، حسابات القلعة البيضاء لعودته من جديد بعد نهاية الموسم الحالي، ليستفيد الزممن خدماته خاصة أن اللاعب يملك إمكانيات جيدة تؤهله للمشاركة مع الفريق.



