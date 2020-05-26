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شريف الدسوقي يحقق نسبة مرتفعة في استفتاء "الفجر الفني" كأفضل ممثل دور ثاني

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 04:13 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
ما زال يتصدر الفنان شريف الدسوقي استفتاء الفجر كأفضل ممثل دور ثاني وذلك عن دوره الرائع بمسلسل "100 وش " والذي حقق من خلاله نجاحا رائعا

وحصل شريف الدسوقي علي 65381 صوت بما يعادل 12.6 % ومن المقرر عرض النتيجة النهائية للإستفتاء خلال هذه الأيام


يشارك شريف الدسوقي في مسلسل "100 وش" والذي يخوض به السباق الرمضاني هذا العام وتقوم الفنانة نيللى كريم بأداء شخصية سكر في مسلسل ب 100 وش وبمشاركة مع الفنان آسر ياسين الذي يؤدى دور طاهر والذين يمتلكون كوافير يقومان من خلالا استقطاب الزبائن والنصب عليهم ويشاركهم في البطولة الفنان هشام سليم، وتتوسع عمليات النصب ليصبحوا مليونيرات، والجدير بالذكر أن أغنية تتر المسلسل اسمها مليونيرات ويغنيها فرقة الشعبية "المدفعجية".

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