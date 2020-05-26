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أحمد داش يحصد نسب تصويت مرتفعة في استفتاء "الفجر الفني" كأفضل ممثل دور ثاني

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 03:57 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
حصل النجم الشاب أحمد داش، علي نسب تصويت عالية في استفتاء الفجر كافضل ممثل دور ثاني وذلك عن دوره بمسلسل "البرنس " الذي يخوض به السباق الرمضاني هذا العام .

وحصد داش 4289 صوت بما يعادل 8.28% وذلك بعدما أشاد الجميع بأداءه بالمسلسل كما حصل مسلسل البرنس 100595 صوت بما يعادل 29.97 % ومن المقرر عرض النتيجة النهائية خلال هذه الأيام .

يذكر أن مسلسل "البرنس"، تدور أحداثة في إطار درامي تشويقي، حول عائلة رضوان البرنس الذي يجسد شخصيتة الفنان محمد رمضان.

ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان محمد رمضان وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ونجلاء فتحي وروجينا وريم سامي ومحمد علاء ودنيا عبدالعزيز، والمسلسل من إخراج محمد سامي. ويعرض عبر شاشة "dmc

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