Advertisements

الميركاتو الصيفي| تخطيط الأهلى تقترح نجم جديد على فايلر (ليس رمضان صبحي)

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 02:55 ص
فايلر ورمضان صبحي
فايلر ورمضان صبحي
علي خلاف


تبحث لجنة التخطيط بالنادي الأهلي عقد صفقات جديدة لصفوف الفريق الكروي الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

وتحاول  لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، إقناع المدرب السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق، بعودو ناصر ماهر لاعب الأهلي المعار لفريق سموحة لصفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.
 

ويأتى اقتراح لجنة التخطيط بالأهلى على المدير الفنى من أجل تعويض الرحيل المحتمل للاعب صالح جمعة، الذى طلب فايلر فى أكثر من مناسبة خروجه من الفريق.

وكان فايلر قد طلب بالفترة الماضية، ضم صانع ألعاب من أجل معاونة محمد مجدى أفشة على مدار الموسم محليا وأفريقيا.

أخبار تهمك

حقيقة إصابة محمود الخطيب بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. وفاة الإعلامية شيرين جمال في حادث سيارة

منذ ساعة و 27 دقيقة

حقيقة الاستقالة الجماعية لأطباء مستشفى المنيرة بعد وفاة زميلهم بكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

"الصحة العالمية" تعلق استخدام دواء الملاريا لعلاج مرضى كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلى يقترب من شراء مهاجم صن داونز (تفصيلة تنهي الصفقة رسميا)

منذ أقل من ساعتين

عاجل .."في انتظار الفرج" أول تصريح من رجاء الجداوي بعد إصابتها "بكورونا" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بلاغ يتهم منى مينا بتحريض الأطباء على الإضراب ونشر أخبار كاذبة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| القبض على مازن إبراهيم.. ومصدر: 'متحفظ عليه بقسم الطالبية'

منذ حوالي 13 ساعة

الفجر الفني" يكشف آخر تطورات صحة رجاء الجداوي.. والهضبة أبرز المهتمين بحالتها الصحية

منذ حوالي 10 ساعة

لأول مرة.. بسمة وهبة تكشف عن سر داخل مقبرة الشهيد المنسي

منذ حوالي 20 ساعة

بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة الطبيب المستقيل من مستشفى المنيرة

منذ 40 دقيقة

تامر عبد الحميد يفجر مفاجأة مدوية عن قناة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول ظهور لرجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

بطل بمعركة "البرث" يفجر مفاجأة عن استشهاد المنسي (فيديو)

منذ ساعة و 7 دقيقة

ظاهرة فلكية.. رابع أيام العيد الكعبة المشرفة بلا ظل تماما

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل 532 حالة وفاة بكورونا

منذ أقل من نصف ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:47 ص

عاجل.. وفاة الإعلامية شيرين جمال في حادث سيارة

بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة الطبيب المستقيل من مستشفى المنيرة

02:34 ص

بلاغ يتهم منى مينا بتحريض الأطباء على الإضراب ونشر أخبار كاذبة

08:14 م

عاجل .."في انتظار الفرج" أول تصريح من رجاء الجداوي بعد إصابتها "بكورونا" (فيديو)

10:58 م

عاجل.. أول ظهور لرجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا

09:25 م

مقالات وكتاب

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

المتحدة وحدتنا

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

وزارة الصحة إما التطوير أو التطوير

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «مسلسل الاختيار» لا يزال ينعش الذاكرة