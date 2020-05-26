الميركاتو الصيفي| تخطيط الأهلى تقترح نجم جديد على فايلر (ليس رمضان صبحي)









تبحث لجنة التخطيط بالنادي الأهلي عقد صفقات جديدة لصفوف الفريق الكروي الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي





وتحاول لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، إقناع المدرب السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق، بعودو ناصر ماهر لاعب الأهلي المعار لفريق سموحة لصفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





ويأتى اقتراح لجنة التخطيط بالأهلى على المدير الفنى من أجل تعويض الرحيل المحتمل للاعب صالح جمعة، الذى طلب فايلر فى أكثر من مناسبة خروجه من الفريق.



