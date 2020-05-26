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"ألف سلامة عليكي يا جميلة الجميلات".. رشا مهدي تدعم رجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 03:24 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

نشرت الفنانة رشا مهدي، على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها برفقة الفنانة القديرة رجاء الجداوي. 

ووجهت رشا لها رسالة قائلة: "كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي وألف سلامة عليكي يا جميلة الجميلات وحبيبة الكل، ربنا يشفيكي ويديكي الصحة وتقوملنا بألف سلامة .

يشار إلى أن رجاء الجداوي أصيبت بفيروس كورونا اول أمس وتم نقلها إلي مستشفي العزل بالإسماعلية.

وكان اخر ظهور لرجاء الجداوي في كواليس مسلسل "لعبة النسيان" احتفالا بإنتهاء تصوير المسلسل وقد خالطت رجاء جميع طاقم العمل وعلي رأسهم الفنانة دينا الشربيني , وتم أخذ مسحة من جميع فريق العمل للتأكد من إصاباتهم أم لا وكانت النتيجة سلبي .

أعمال رشا مهدي

جدير بالذكر أن الفنانة رشا، بدات في تصوير مسلسل "اطمني"الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي وهو ذات المسلسلات الطويل التي تصل الي60حلقة ويشارك في المسلسل كلا من أحمد حاتم، يسري اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، ، ومن إخراج أحمد يسرى.

آخر أعمال رشا

يذكر أن آخر أعمال رشا، مسلسل "رمضان كريم" تدور أحداثه في إطار درامي إجتماعي و تم عرضة في رمضان 2017وشارك في بطولتة مجموعة من الفنانيين من ضمنهم صبري فواز، ريهام عبدالغفور، سلوي عثمان، سيد رجب، إخراج سامح عبد العزيز.

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