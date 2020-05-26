أحمد حاتم يوجه رسالة لرجاء الجداوي بعد إصاباتها "بكورونا"





ويعد اخر عمل شاركت به رجاء مسلسل لعبة النسيان والذي تشارك به في السباق الرمضاني هذا العام , وقد خالطت رجاء جميع ابطال العمل وعلي رأسهم دينا الشربيني , ونتيجة ذلك تم أخذ مسحة من جميع أفراد فريق العمل للتأكد من إصابتهم أو عدم إصابتهم وكانت النتيجة سلبي



يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حاتم مسلسل "طاقة حب" مع الفنان أحمد صبحي ويشارك في بطولته يسرا اللوزي وأحمد صفوت وأنوشكا وأيضا مشاركته مع هنا الزاهد في فيلم جديد يسمى "الغسالة" وذالك بعد نجاجهم سويا في فيلم "قصة حب" الذي عرض في عيد الحب الماضي ويقدمه عدد من الفنانين منهم محمود حميدة وطاهر أبو ليلة.

شارك الفنان أحمد حاتم، منذ قليل صورة له برفقة الفنانة القديرة رجاء الجداوي وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".ووجه حاتم للفنانة القديرة رسالة دعم وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا الذي يجتاح العالم حاليا قائلا: "ألف سلامة عليكي يا حبيبتي"يشار إلى أن رجاء الجداوي أصيبت بفيروس كورونا أول أمس وسرعان ما تم نقلها إلي مستشفي العزل بالإسماعلية.