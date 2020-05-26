Advertisements

بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة الطبيب المستقيل من مستشفى المنيرة

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 02:34 ص
المستشار حمادة الصاوي النائب العام
المستشار حمادة الصاوي النائب العام
هدير حمزة
تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية، ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد محمود طارق، الطبيب المستقيل من مستشفى المنيرة عقب وفاة زميل له بفيروس كورونا المستجد.

وقال "صبري" في بلاغه، إن هناك جدلًا كبيرًا أثير في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين الموافق 25 مايو 2020، عقب نشر استقالات وهمية لمجموعة من الأطباء في مستشفى المنيرة، والتي كانت في بداية الأمر استقالات جزئية، وسرعان ما انتشرت الشائعات بوجود استقالات جماعية لجميع أطباء مستشفى المنيرة، وهو أمر خاطئ تماما، حيث حاولت جماعة الإخوان الإرهابية اختلاق أزمة بين أطباء مصر والدولة، وذلك عقب وفاة طبيب بمستشفى المنيرة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا". 

وتابع المحامي: "فشلت (جماعة الإخوان) في التحريض ضد الجيش فاتجهت للأطباء، وخلال الأيام الماضية، حاولت إثارة غضب المواطنين تجاه الجيش، إلا أن خطتهم فشلت، وسرعان ما انكشف أمرهم، فلجأوا إلى اختلاق أزمة بين المواطنين والأطباء، بدأت بمسلسل الاستقالات الوهمية التي سرعان ما انكشف زيفها، وأصبحت مخططاتهم ظاهرة للجميع دون استثناء". 

واتهم الطبيب المستقيل بأنه ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، مضيفا أن الأزمة بدأت "بتقديم أحد الأطباء استقالته من المستشفى، ونشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وبمتابعة حساب هذا الطبيب المبلغ ضده على موقع التواصل "فيسبوك" اتضح هجومه الشديد على الدولة بأبشع وأقذر الألفاظ، بخلاف مواقفه العدائية تجاه ما تأخذه الدولة من قرارات على مختلف الأصعدة، كما وصف الدولة المصرية بأنها تجيد الانقلاب، في محاولة لإظهار موقفًا ضد ثورة 30 يونيو".
وتابع "صبري": المفاجأة لم تكن في آرائه الصادمة التي تعادي الدولة عداءً واضحا وصريحا، بل كانت في انتماء الطبيب لحركة إخوانية تأسست عقب عزل مرسي اسمها "أطباء ضد الانقلاب"، حيث كان الطبيب الشاب يشارك في تظاهرات رابعة بل ويعطي أوامر بخط التحرك، ولم يكتف بكل هذا، بل وصف مصر بالعاهرة، دون خجل مما يتفوه به على مواقع التواصل الاجتماعي، كما نشر صورا صريحة له وهو يرفع يده بعلامة "رابعة" في إشارة لما كان يفعله الإخوان في ميداني رابعة والنهضة، وتأييده للمعزول محمد مرسي". 

وأشار المحامي، إلى أنه تبين من خلال حساب الطبيب المستقيل أنه يعادي الدولة المصرية وإجراءتها، ويعقد مقارنات بأرقام مزيفة بين الدولة المصرية وأردوغان، فضلا عن إثارته الجدل باستمرار بمواقفه المتطرفة، فهو الذي وصف مصر عقب الاستقالة بـ"القرية الظالم أهلها"، ما أدى إلى استياء عدد كبير من المصريين.

ولفت إلى أن ما فعله الطبيب يعتبر "عدة جرائم أخطرها الانتماء لمنظمة ارهابية والتحريض والتطاول على الدولة المصرية" -حسب قوله- مطالبا بالتحقيق فيها، وتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة.

أخبار تهمك

الفجر الفني" يكشف آخر تطورات صحة رجاء الجداوي.. والهضبة أبرز المهتمين بحالتها الصحية

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل| القبض على مازن إبراهيم.. ومصدر: 'متحفظ عليه بقسم الطالبية'

منذ حوالي 13 ساعة

بطل بمعركة "البرث" يفجر مفاجأة عن استشهاد المنسي (فيديو)

منذ ساعة و 8 دقيقة

لأول مرة.. بسمة وهبة تكشف عن سر داخل مقبرة الشهيد المنسي

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلى يقترب من شراء مهاجم صن داونز (تفصيلة تنهي الصفقة رسميا)

منذ أقل من ساعتين

عاجل .."في انتظار الفرج" أول تصريح من رجاء الجداوي بعد إصابتها "بكورونا" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تامر عبد الحميد يفجر مفاجأة مدوية عن قناة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بلاغ يتهم منى مينا بتحريض الأطباء على الإضراب ونشر أخبار كاذبة

منذ حوالي 7 ساعات

"الصحة العالمية" تعلق استخدام دواء الملاريا لعلاج مرضى كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة الاستقالة الجماعية لأطباء مستشفى المنيرة بعد وفاة زميلهم بكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

ظاهرة فلكية.. رابع أيام العيد الكعبة المشرفة بلا ظل تماما

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. وفاة الإعلامية شيرين جمال في حادث سيارة

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. أول ظهور لرجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة إصابة محمود الخطيب بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل 532 حالة وفاة بكورونا

منذ أقل من نصف ساعة

بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة الطبيب المستقيل من مستشفى المنيرة

منذ 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

سمير صبري: تقدمت ببلاغ ضد معصوم مرزوق لتطاوله على القضاء المصري

سمير صبري يكشف تفاصيل تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد المدارس التركية

بلاغ ضد الطبيب عادل الباسل لسبه وقذفه أجهزة الدولة

"نوايا خبيثة".. شواهد تؤكد فشل قنوات "الإخوان"

بلاغ للنائب العام ضد شادي الخميسي لنشره أخبارا كاذبة وترويع المواطنين

بلاغ يتهم الهارب بهجت صابر بالتحريض على نشر كورونا بمصر

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:47 ص

عاجل.. وفاة الإعلامية شيرين جمال في حادث سيارة

بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة الطبيب المستقيل من مستشفى المنيرة

02:34 ص

بلاغ يتهم منى مينا بتحريض الأطباء على الإضراب ونشر أخبار كاذبة

08:14 م

عاجل .."في انتظار الفرج" أول تصريح من رجاء الجداوي بعد إصابتها "بكورونا" (فيديو)

10:58 م

عاجل.. أول ظهور لرجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا

09:25 م

مقالات وكتاب

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

المتحدة وحدتنا

د. مصطفى ثابت
د. مصطفى ثابت

وزارة الصحة إما التطوير أو التطوير

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «مسلسل الاختيار» لا يزال ينعش الذاكرة