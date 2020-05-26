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أرقام أجويرو مع مانشستر سيتي هذا الموسم

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 01:56 ص
أجويرو
أجويرو
عبد القادر عرابي

خاض المهاجم الأرجنتيني الدولي سيرجيو أجويرو، موسماً متبايناً مع نادي مانشستر سيتي هذا الموسم، قبل توقف النشاط الكروي بسبب تفشي فيروس كورونا.



وتأثرت مسيرة أجويرو بالإصابات التي لحقت به هذا الموسم، والتي خولت للبرازيلي "جابريل خيسوس" مشاركته في مركز المهاجم الصريح مع أجويرو هذا الموسم.



وخلال 30 مباراة هذا الموسم بجميع المسابقات، سجل أجويرو 23 هدفاً وصنع 3 أهداف أخرى، خلال 2037 دقيقة لعب.


وضمن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، خاض اللاعب 22 مباراة، سجل 16 هدفاً ومرر 3 تمريرات حاسمة، خلال 1401 دقيقة.


وفي بطولة دوري أبطال أوروبا، خاض اللاعب 3 مباريات بمجموع دقائق 196 دقيقة، سجل خلالها هدفين.

وفي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، خاض اللاعب 3 مباريات، تمكن خلالها من تسجيل 3 أهداف، خلال 264 دقيقة لعب.


ولحساب كأس الإتحاد الإنجليزي، خاض اللاعب مبارتين، سجل خلالهما هدفين، بمجموع دقائق 176 دقيقة لعب.




وفي مشاركاته مع مانشستر سيتي، خاض اللاعب 368 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 254 هدفاً وصناعة 72 هدفاً آخر.


يبلغ أجويرو من العمر 31 عاماً، وتبلغ قيمته السوقية حالياً مبلغ 40 مليون يورو، وفق شبكى ترانسفير ماركت.

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