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عاجل.. وفاة الإعلامية شيرين جمال في حادث سيارة
الثلاثاء 26/مايو/2020 - 01:47 ص
مي مرسي
لقيت الإعلامية شيرين جمال مذيعة الاقتصاد في قناة البغدادية سابقًا، مصرعها إثر حادث سيارة مساء أمس، وهي
وتوفت شيرين جمال عقب وفاة والدتها بشهرين حيث حزنت عليها حزنا شديدا ونعتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وتوفت شيرين جمال عقب وفاة والدتها بشهرين حيث حزنت عليها حزنا شديدا ونعتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وقالت: "عندما رحلت أمي.. لم أشعر من قبل بكل هذه المشاعر المزدوجة، لم أشعر بالضياع والوحدة والاشتياق والحزن والغربة في آن واحد.. رحلت عني يا أمي ورحل معكي كل شيء".