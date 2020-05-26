عاجل.. وفاة الإعلامية شيرين جمال في حادث سيارة





وقالت: "عندما رحلت أمي.. لم أشعر من قبل بكل هذه المشاعر المزدوجة، لم أشعر بالضياع والوحدة والاشتياق والحزن والغربة في آن واحد.. رحلت عني يا أمي ورحل معكي كل شيء".

لقيت الإعلامية شيرين جمال مذيعة الاقتصاد في قناة البغدادية سابقًا، مصرعها إثر حادث سيارة مساء أمس، وهيوتوفت شيرين جمال عقب وفاة والدتها بشهرين حيث حزنت عليها حزنا شديدا ونعتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".